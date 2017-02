El City remonta en un partido loco y da un paso hacia cuartos

El Manchester City se impuso este martes al Mónaco (5-3) en un partido loco, con cinco goles en la segunda mitad, y dio un paso importante hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones.



El Mónaco, uno de los `tapados` de la competición, que hace dos campañas asaltó el Emirates Stadium del Arsenal, obligó al conjunto de Pep Guardiola a remontar en dos ocasiones, en unos segundos 45 minutos magistrales, y pudo haberse llevado el triunfo de no ser por los recurrentes errores defensivos en los últimos minutos del encuentro.



Como era de esperar, Pep Guardiola hizo rotaciones con respecto al once que no pasó del empate 0-0 con el Huddersfield en la FA Cup, y sólo Agüero, Fernandinho, Otamendi y Stones se mantuvieron en la titular. El técnico español apostó por el argentino Caballero en lugar del chileno Bravo, titular en Copa, pero relegado al banquillo en los últimos encuentros.



El partido fue eléctrico, con ocho goles, tres en la primera mitad y cinco en la segunda. Aunque avisaron los de Leonardo Jardim con un remate de cabeza a bocajarro de Glik que se marchó desviado, fueron los de casa los que se pusieron por delante en el minuto 26, después de que Sterling mandara al fondo de las mallas un buen pase de Sané tras una magnífica internada del internacional alemán.



Ahí apareció Falcao, dispuesto a reivindicarse en terreno inglés tras su mala experiencia en el Manchester United y en el Chelsea. El delantero colombiano cabeceó en plancha un preciso centro desde la derecha de Fabinho para subir el 1-1 al marcador.



La polémica llegó pasada la media hora, cuando el colegiado español Mateu Lahoz no pitó un más que discutible penalti sobre Agüero tras ser zancadilleado por el guardameta Subasic, lo que desató la ira de Guardiola en la zona técnica.



El Mónaco completó la remontada a falta de cinco minutos para el entretiempo, cuando Mbappé recogió un pase largo de Fabinho para plantarse solo ante Caballero y fusilar ante la tímida salida del arquero argentino.



Los del Principado pudieron ampliar su ventaja a los tres minutos de la segunda mitad, después de que Otamendi zancadilleara dentro del área a Falcao. Sin embargo, el Tigre, en un mal lanzamiento, flojo y a las manos, erró el penalti y dio alas a los de casa.



A partir de ese momento el encuentro se volvió todavía más loco, y en el minuto 58 Agüero recibió un buen pase entre líneas de Sterling para soltar un remate que inexplicablemente Subasic dejó escapar y subió el 2-2 al marcador del Etihad.



Sólo tres minutos más tarde Falcao se desquitó de su fallo en el penalti con un tanto majestuoso: contragolpe de libro y el balón le llega al Tigre, que se quita de encima a un débil Stones y bate a Caballero con una vaselina precisa que silenció al coliseo `Citizen`.



Agüero acudió de nuevo al rescate de Guardiola en el 71, al rematar libre de marca al segundo palo de Subasic un buen córner botado por Silva.



A raíz de un nuevo saque de esquina llegó el 4-3, obra de Stones, quien en plancha remachó en el segundo palo un centro de Yaya Touré para desatar la locura en las gradas del Etihad.



Cuatro minutos más tarde, mientras el público local todavía celebraba el tanto de Stones, llegó el definitivo 5-3: error defensivo del Mónaco, Silva encuentra por encima de la zaga al `Kun` y éste cede a Sané, que sólo tiene que empujar al fondo de las mallas.



Los hombres de Pep, después de unos buenos segundos 45 minutos, consiguieron llevarse la victoria ante un valiente Mónaco, que, sin duda, les pondrá las cosas muy difíciles dentro de algo más de tres semanas en el Estadio Luis II del Principado para sellar el pase a cuartos de final.