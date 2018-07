El club celeste no convenció a las comunidades de aguas en Mos

El encuentro se desarrolló de manera más cordial que el de hace unos días propiciado por el consistorio mosense, pero los comuneros reiteraron su oposición al acuerdo que se les presenta al considerar que no disponen de toda la información.

En concreto, estas comunidades de aguas no entienden cómo el Celta no incluye en el acuerdo que les presenta –que garantiza mantener el mismo caudal y la misma calidad del agua– el centro comercial previsto, aunque todavía no incluido en el proyecto arquitectónico aprobado. "No se puede pretender la firma de un acuerdo cuando el promotor no sabe el diseño del mismo ni ha iniciado ningún estudio geotécnico", reza el comunicado.