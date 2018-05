Con la ilusión por bandera en el Rápido de Bouzas

El nuevo Rápido de Bouzas ha echado a andar. Ayer se presentó en el Baltasar Pujales a los responsables del proyecto deportivo aurinegro. Jorge Otero regresa al banquillo del conjunto boucense, mientras que Michel Alonso, ex entrenador del Somozas, debuta como director deportivo. Dos caras con renombre en el fútbol gallego para comenzar una nueva etapa ilusionante para el Rápido.

"El proceso ha sido muy largo, llevamos trabajando en esto desde el mes de marzo", explicó el presidente del equipo vigués Manuel Seoane sobre el proceso para contratar a un preparador y a un director deportivo. A pesar de la gran campaña realizada por el equipo de barrio vigués, Borja Jiménez y Álex Martínez ya habían comunicado al conjunto del barrio vigués de Bouzas que no continuarían en él.

"Desde el principio estuvo Jorge en las quinielas, había otros entrenadores que estaban delante de él, pero la Junta Directiva, para mi sorpresa, quiso que viniera Jorge", señaló el máximo dirigente del Rápido. Jorge Otero regresa a la que fue su casa hace dos temporadas. Hasta hoy, asumió el banquillo del Arosa en Tercera División y, aunque la oferta de continuar en el conjunto vilagarcián estaba encima de la mesa, el nigranés eligió la propuesta de los vigueses.

En cuanto a la incorporación de Míchel Alonso a la dirección deportiva, Manuel Seoane no oculta que prácticamente tenían firmado a otros nombres importantes del sur de España para su puesto, aunque al final, la plaza fue para el ferrolano. "El caso de Míchel fue diferente. Teníamos el director deportivo prácticamente cerrado y al final apareció su nombre. Fue fulgurante, hablamos por teléfono y lo fiché al día siguiente", apuntó el dirigente boucense.

Las nuevas caras del Rápido coinciden en que se trata de una enorme oportunidad en su carrera. Para Jorge Otero será su debut en la división de bronce, mientras que Míchel Alonso ya había dirigido al Racing de Ferrol y al Somozas en esta división. "Es un orgullo, un pasito más hacia adelante en mi carrera. Con mucha ilusión, con muchas ganas de comenzar a planificar la temporada junto a Míchel", mencionó en su presentación el nuevo entrenador del Rápido de Bouzas.

El ferrolano, denominado por Manolo Seoane como "el fichaje más importante de la historia del Rápido", se mantuvo en la línea de Jorge Otero en sus primeras palabras como director deportivo de la entidad olívica: "No me considero estrella de nada. Muy contento de estar aquí, sé lo que es el Rápido, lo que significa, su historia... Es una oportunidad importante en otra labor. Vengo con la intención de sumar junto a Jorge y su equipo".

Tanto el presidente como sus recientes fichajes en el plano deportivo concuerdan en que la meta principal de la escuadra aurinegra debe ser la permanencia. Un logro que consiguió con sobrada solvencia en el curso 2017/2018. "Para mí repetir la temporada pasada es salvarnos. Sería una estupidez monumental pensar en aspirar a más. El Rápido tiene que buscar la salvación y como máximo intentar jugar la Copa del Rey", apuntó el presidente del equipo, a lo que añadió: "Aquí presión la justa. Como el de Media Markt, yo no soy tonto, sé lo que puede dar el Rápido y el objetivo es ser quintos por la cola. Esto es para sufrir, para no descender y para estar ahí".

Por su parte, Jorge Otero no siente ningún tipo de presión tras el reciente éxito del equipo y se dedicará a su labor "al cien por cien, cuando haces eso la conciencia tiene que estar tranquila".

El nigranés y el ferrolano reúnen fuerzas para afrontar la pretemporada. A pesar de que, en palabras de Míchel Alonso, "ningún jugador ha dicho que no" y todos los están dispuestos a negociar, se presupone que la buena campaña del equipo encumbre a alguno a equipos de mayor nivel económico.

Por este motivo, la dirección deportiva comenzará de inmediato a tratar las posibles incorporaciones a la plantilla de acuerdo con las bajas que se produzcan.

"Estamos empezando a hablar con los jugadores. Vienen de una temporada muy buena y todos tienen sus pretensiones. Esperemos que puedan seguir muchos, pero si no serán otros", manifestó Míchel.

El club también ha manifestado sus intenciones de intentar 'galleguizar' el plantel. El ex de Somozas y Racing no niega esta opción, aunque tampoco cierra puertas a ningún futbolista foráneo: "Hay prioridades. Tenemos que empezar por la gente del club, los que ya llevan años aquí. Gente importante como Yago, Coti, Diz, Carlitos... a partir de ahí miraremos para cerca. Si no se puede, tendremos que ampliar miras. Futbolistas hay muchos".

Jorge Otero y Míchel Alonso son las primeras caras nuevas de un Rápido que pretende ganar en ilusión al de la temporada pasada.