Los enfrentamientos Cultural Deportiva Leonesa-Real Madrid, Hércules-Barcelona y Guijuelo-Atlético de Madrid destacan en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ya a doble partido, según el sorteo realizado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).



El Barcelona, vigente campeón de la pasada edición y equipo con más títulos de la competición, 28, empezará a defender su trofeo frente al Hércules, equipo de Segunda B.



De esta forma, el Barcelona volverá al Rico Pérez, estadio que no pisa en competición oficial desde el 29 de enero de 2011, cuando se impuso 0-3 en la Liga al Hércules con goles de Pedro y un doblete de Leo Messi.



Anteriormente, en la Copa del Rey, el Barcelona ya eliminó en dos ocasiones al Hércules en las ediciones de las temporadas 1955/1956 y 1995/1996.



El Sevilla, subcampeón la pasada campaña, debutará esta edición frente al Formentera, único representante de Tercera, que ha llegado a los dieciseisavos de final tras eliminar al Saguntino, La Hoya Lorca y Tudelano, todos ellos por penaltis.



Hasta León viajará el Real Madrid para medirse a un equipo histórico, la Cultural y Deportiva Leonesa, al que no se enfrentaba en partido oficial desde el 22 de mayo de 1960, en la Copa del Rey. En aquella eliminatoria, el equipo blanco ganó la ida 5-0 y la vuelta 0-4.



Esta enfrentamiento será el único que cambiara de fecha respecto al resto de emparejamientos de dieciseisavos. Debido a la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubes en diciembre, la ida se disputará el 26 de octubre y la vuelta el 30 de noviembre.



El Atlético de Madrid, equipo que ha ganado la competición diez veces, la última en 2013, se enfrentará al Guijuelo, de Segunda B, que ha eliminado en las tres rondas anteriores al Boiro, Sestao River y al Cirbonero.



Otros dos representantes de Segunda B, el Racing de Santander y el Toledo, se enfrentarán al Athletic Club de Bilbao y Villarreal, respectivamente, dos equipos que esta temporada compiten en Liga Europa.



El Celta de Vigo, el último equipo que disputa competición europea, cruzará España geográficamente para medirse al UCAM Murcia, recién ascendido esta temporada a Segunda.



El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey también ha deparado un derbi andaluz entre un equipo de Segunda, el Córdoba, y otro de Primera, el Málaga. La ida se disputará en El Arcángel y la vuelta en La Rosaleda.



El Alcorcón, que quiere ilusionarse con la Copa, como ocurrió en 2009 con el famoso `Alcorconazo` al Real Madrid, recibirá al Espanyol con la intención de dar la sorpresa, igual que intentará el Valladolid con la Real Sociedad y el Nástic de Tarragona, colista de Segunda, con el Alavés.



El Huesca, único equipo exento de disputar la tercera ronda de la competición, se medirá a la Unión Deportiva Las Palmas, que se está convirtiendo en una de las revelaciones de la Liga Santander esta temporada.



El Valencia, que aspira a rememorar este año sus buenos tiempos en una competición que no gana desde 2008, viajará a la Comunidad de Madrid para medirse al Leganés, en lo que será una eliminatoria inédita de la Copa.



Los últimos tres emparejamientos de dieciseisavos de final son entre rivales de Primera. El Sporting jugará con el Eibar, el Granada con Osasuna y el Betis con el Deportivo, que se reencontraran en la Copa 39 años después.



Emparejamientos de dieciseisavos de final:



· Toledo - Villarreal

· Formentera - Sevilla

· Cultural Leonesa - Real Madrid

· Hércules - Barcelona

· Guijuelo - Atlético de Madrid

· Racing de Santander - Athletic Club de Bilbao

· UCAM Murcia - Celta de Vigo

· Córdoba - Málaga

· Real Valladolid - Real Sociedad

· Huesca - Las Palmas

· Nástic de Tarragona - Alavés

· Alcorcón - Espanyol

· Sporting de Gijón - Eibar

· Granada - Osasuna

· Leganés - Valencia

· Betis - Deportivo



La ida de los dieciseisavos de final se disputará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, mientras que la vuelta tendrá lugar entre el 20 y el 22 de diciembre.