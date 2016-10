El Deportivo no remata

El Deportivo y el Valencia se neutralizaron (1-1) en el nuevo césped del estadio de Riazor en el partido que cerró la décima jornada del campeonato de Liga, un resultado que mantiene a ambos equipos en la zona peligrosa de la clasificación, aunque fuera de los puestos de descenso.



El turco Emre Çolak, que había recibido un toque de atención de su entrenador, Gaizka Garitano, en la anterior jornada, destacó en el primer periodo, en el que adelantó al Deportivo al borde del descanso, pero en la segunda perdió el balón en una zona comprometida y el Valencia aprovechó el error para empatar.



El entrenador del Deportivo introdujo cinco cambios en el once respecto al equipo que había sido goleado en el derbi ante el Celta de Vigo (4-1), hizo debutar en partido oficial con el conjunto coruñés al polaco Przemyslaw Tyton bajo palos, y los blanquiazules salieron intensos, agresivos, dispuestos a reencontrarse con el triunfo para salir del descenso.



El inicio de los locales fue prometedor, con un nivel futbolístico y un ritmo de partido que probablemente no había conseguido plasmar en las nueve jornadas anteriores, con Çolak como cerebro en el enganche después de su sorprendente exclusión en el partido de Balaídos, y el desborde del luso Bruno Gama y del colombiano Marlos Moreno en las alas.



Al turco le bastaron unos minutos para cuestionar aún más su descarte en el derbi gallego, y Bruno Gama tampoco tardó en plantearle los primeros problemas a Abdennour en el lateral izquierdo, donde Cesare Prandelli tuvo que recurrir a una solución de emergencia por las bajas de Gayà y Siqueira.



A pesar de que fue el Deportivo el que tuvo la primera a los nueve minutos con un disparo con la zurda de Çolak que a punto estuvo de conectar Marlos Moreno en el segundo palo, el Valencia se asomó aún con más peligro al área local con un disparo de Parejo que obligó a responder con los puños al debutante Tyton.



Al equipo de Prandelli le costó atar al Deportivo, pero una vez más esta temporada apareció la falta de contundencia de los coruñeses en los últimos metros, donde Çolak cabeceó con potencia, pero centrado, un balón que había colgado Juanfran Moreno.



Después de que en la previa del partido tanto el Deportivo como el Valencia se hubieran quejado de los arbitrajes, la polémica surgió antes del ecuador del primer periodo con dos acciones en el área visitante en las que el rumano Florin Andone pidió la pena máxima, primero por obstrucción y, después, por agarrón.



El avance del partido equilibró las fuerzas en Riazor, que estrenaba césped, y el Valencia pudo adelantarse con dos contragolpes que no concretó Rodrigo ante Tyton, providencial en el primero de ellos.



Antes del descanso, Marlos Moreno se precipitó tras interceptar un mal pase de la zaga del Valencia y después enmendó su error con un disparo desde la frontal que Alves atajó en dos tiempos.



Esas dos advertencias no pusieron en suficiente alerta a los valencianos, que fueron castigados cuando expiraba el segundo minuto de la prolongación del primer periodo, momento en que apareció Çolak para cabecear al fondo de la red otro centro de Juanfran mal defendido por la zaga che.



El Deportivo rebajó la intensidad en su vuelta al césped, empezó a cometer errores en campo propio y el Valencia, que se hizo con la posesión, lo agradeció.



Prandelli leyó el cambio de rumbo del partido, dio entrada a Munir y el Valencia equilibró el marcador a los 56 minutos.



Lo logró tras una pérdida de Çolak en la banda izquierda, a la altura de la frontal del área, después Tyton despejó de puños el balón colgado por los levantinos y en el rechazo, Nani asistió a Rodrigo, que no tuvo más que empujarlo.



El técnico del Valencia volvió a actuar con inteligencia al quitar al argentino Enzo Pérez, que se acababa de jugar la expulsión, y lanzó a su equipo a por el Deportivo, que, por su parte, puso voluntad, pero casi sin ideas ni gasolina.



Como mal menor, los blanquiazules lograron conservar el empate, un resultado que les saca de las posiciones de descenso aunque con los mismos puntos que el Sporting de Gijón y a uno del Valencia, que tampoco se aleja del peligro.