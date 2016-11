Derrota sorpresa de los Warriors ante los Lakers

Un día después de haber dado toda una exhibición de baloncesto de equipo, los Warriors de Golden State llegaron al Staples Center de Los Ángeles y protagonizaron la gran sorpresa de la jornada de la NBA al perder frente a los nuevos Lakers que dirige su exentrenador Luke Walton.



La jornada también dejó el regreso triunfal de Derrick Rose a Chicago, donde se enfrentó por primera vez con los Knicks de Nueva York a su exequipo, los Bulls.



El ala-pívot Julius Randle logró un doble-doble de 20 puntos y 14 rebotes como director del ataque de los Lakers, que derrotaron 117-97 a los Warriors y siguen sin perder en su campo en lo que va de temporada.



El escolta reserva Louis Williams también aportó 20 puntos y el base D`Angelo Russell consiguió 17 tantos para el equipo angelino.



Los Warriors (4-2) tuvieron al alero Kevin Durant como líder al conseguir 27 tantos y su compañero de ataque el ala-pívot Draymond Green logró 16 puntos y nueve rebotes.



Mientras que el base Stephen Curry y el escolta Klay Thompson no tuvieron su mejor noche encestadora al combinarse con nueve canastas de 35 tiros de campos, incluidos dos triples de 20 intentos.



Curry logró un doble-doble de 13 puntos y asistencias, pero no fue factor ganador de los Warriors (4-2).



El ala-pívot letón Kristaps Porzingis surgió con su mejor inspiración encestadora al aportar 27 puntos que ayudaron a los Kincks a ganar de visitantes por 104-117 a los Bulls.



Junto a Porzingis, que anotó 10 de 15 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples, y aporto cinco rebotes, el alero Carmelo Anthony no tuvo su mejor inspiración encestadora, pero llegó a los 25 tantos y capturó siete balones bajo los aros.



Rose y el pívot Joakim Noah, que dejaron a los Bulls el pasado verano al ser traspasado, el primero, e irse como agente libre, el segundo, volvieron a Chicago para ser recibidos con más aplausos que abucheos, y ayudaron al triunfo de los Knicks.



Los Bulls proyectaron un vídeo como homenaje a ambos jugadores durante el primer tiempo muerto.



Rose logró un doble-doble de 15 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, que lo dejaron como el líder en la dirección del juego ganador de los Knicks.



Noah, que se entendió a la perfección con Rose, fue también decisivo en la victoria de los Knicks al conseguir 21 puntos, su mejor anotación en lo que va de temporada.



La victoria de los Knicks llegó en la jornada de celebración que habían protagonizado más de cinco millones de personas por las calles de Chicago que protagonizaron el desfile de los Cachorros, el nuevo equipo campeón de las Series Mundiales tras 108 años de sequía.



El nuevo fichaje de los Bulls, que llegó para ocupar el puesto de Rose, el escolta Dwyane Wade, se encargó de liderar la ofensiva del equipo de Chicago al conseguir un doble-doble de 35 puntos (12-20, 5-7, 6-8) y 10 rebotes.



El base Chris Paul impuso su condición de líder y con un doble-doble de 27 puntos y 11 rebotes permitió a los Clippers vencer a domicilio por 88-99 a los Grizzlies de Memphis.



Junto a Paul, el ala-pívot Blake Griffin también tuvo protagonismo en el juego interior con otro doble-doble de 14 tantos y 10 rebotes que ayudaron a los Clippers a tener marca de 4-1 y ser los nuevos líderes de la División Pacífico de la Conferencia Oeste.



El pívot DeAndre Jordan dominó en el juego bajo los aros al capturar 21 rebotes; anotó seis puntos y puso dos tapones.



La figura del alero Kawhi Leonard volvió a brillar de manera especial en el juego individual y de equipo de los Spurs que se impusieron de visitantes por 86-100 a los Jazz de Utah.



Leonard aportó un doble-doble de 29 puntos (9-18, 1-5, 10-10), capturó 11 rebotes, dio cuatro asistencias, recuperó un balón, perdió otro y puso un tapón.



La aportación de Leonard permitió a los Spurs vengarse de la derrota que sufrieron el pasado martes en su campo ante los Jazz que les quitaron el invicto (5-1) global, que mantienen a domicilio (4-0).



El escolta DeMar DeRozan aportó 34 puntos, impuso marca de equipo, y encabezó una lista de tres jugadores que tuvieron números de dos dígitos con los que ayudaron a los Raptors de Toronto a vencer 96-87 a los Heat de Miami.



DeRozan impuso marca de equipo al conseguir su quinto partido consecutivo con al menos 30 puntos.



El escolta de los Raptors (4-1), actual líder anotador de la liga, inició la jornada con promedio de 36 puntos por partido.



El último jugador que inició temporada con anotación mínima de 30 puntos en cinco partidos seguidos fue Michael Jordan, del 1 al 11 de noviembre de 1986.



En otros resultados de la jornada, Charlotte venció a domicilio 95-99 a Brooklyn, lo propio hicieron Phoenix ante New Orleans (111-112, prórroga) y Portland frente a Dallas (95-105), mientras que Washington derrotaba de local 95-92 a Atlanta y conseguía su primer triunfo de la temporada.