Detenido Aitor González cuando robaba una tienda

El ganador de la Vuelta Ciclista a España de 2002, Aitor González, ha sido detenido en el momento en el que, presuntamente, rompía con un martillo el escaparate de una tienda de teléfonos móviles de la ciudad de Alicante para robar en el interior.



Según han confirmado a Efe fuentes policiales, el suceso se produjo sobre las 2 horas del pasado día 25 en un establecimiento situado en la calle García Andreu, en el centro de la ciudad, donde supuestamente González ya había fracturado la persiana y roto el cristal con el martillo.



Un agente fuera de servicio había oído ruidos y alertó a una patrulla, que arrestó a González "in fraganti" antes de que llegara a culminar la sustracción.



De esta manera, a González se le imputa un supuesto delito de robo en grado de tentativa, según las mismas fuentes.



Aunque nacido en Zumárraga (Guizpúzcoa), González (1975) reside desde hace años en San Vicente del Raspeig, a menos de diez kilómetros de Alicante.



Ganador de la Vuelta Ciclista a España en 2002 con el equipo Kelme y vencedor en una etapa del Tour de Francia (2004) y otras tres en el Giro de Italia (dos en 2002 y una en 2003), no es la primera vez que es detenido desde que colgara la bicicleta.



En agosto de 2007, el ex ciclista fue condenado por un juzgado alicantino a una multa de 1.080 euros y a la retirada del carné de conducir durante un año y un día por ir al volante bajo los efectos del alcohol y la cocaína y poner en riesgo la seguridad del tráfico.



Además, en enero de 2008 fue detenido en Elche por, supuestamente, participar en una agresión al gerente y a un empleado de una inmobiliaria ilicitana en un asunto relacionado con una deuda, y en 2011 también fue capturado por su presunta implicación en una estafa de algo de más de 1.000 euros a una entidad bancaria.