Dovizioso logra su primera victoria con Ducati y la segunda en MotoGP

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP16) logró su primera victoria con Ducati y la segunda de su carrera deportiva en MotoGP al imponerse bajo unas condiciones extremas en el Gran Premio de Malasia de MotoGP que se disputó hoy, domingo, en el circuito de Sepang.



Junto a Dovizioso en el podio estuvieron los dos pilotos oficiales de Yamaha, el italiano Valentino Rossi y el español Jorge Lorenzo, por delante de un Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP14.2) que logró una meritoria cuarta plaza, como destacable fue también la séptima de Álvaro Bautista (Aprilia RS-GP).



El español Marc Márquez (Repsol Honda), campeón del mundo matemáticamente de la categoría desde Japón, sufrió una caída cuando se encontraba en el grupo de cabeza, pero regresó a la prueba para finalizarla en la undécima posición.



Una intensa lluvia obligó a retrasar en dos ocasiones la salida de la carrera, que acabó viendo reducida su distancia en una vuelta, de veinte a diecinueve, pero al final, con todos los pilotos en la formación de salida y un trazado completamente empapado por el agua, se apagó el semáforo de Sepang.



Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) fue el más rápido en ese momento, por delante de Marc Márquez y Valentino Rossi, que tuvo que ceder en la frenada ante el ímpetu del piloto de Repsol Honda, quien en unas cuantas curvas más le había superado, aunque después tanto Andrea Dovizioso como el propio Rossi y Andrea Iannone le adelantaron antes de cumplirse el primer giro.



Esos primeros kilómetros de carrera resultaron súper intensos, con constantes intentos de unos y otros por arrebatar la posición al rival, pero al completarse la primera vuelta Valentino Rossi ya estaba en cabeza de carrera, por delante de Iannone, Dovizioso, Márquez y Aleix Espargaró (Suzuki GSX-RR), quien poco después perdió el ritmo del grupo de cabeza al salirse de la pista.



Iannone fue el encargado de completar el segundo giro en cabeza, perseguido por Rossi, Dovizioso y Márquez, y un poco más atrás Lorenzo, que protagonizó una vuelta rápida en ese tercer giro, y el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), en tanto que el español Maverick Viñales (Suzuki GSX-RR) se iba quedando rezagado.



Rossi intentó superar a Iannone en la quinta vuelta en un par de ocasiones, pero el piloto de Ducati le devolvió en ambas ocasiones el adelantamiento, mientras Crutchlow superaba con éxito a Márquez, para ser un giro más tarde cuando el nueve veces campeón del mundo logró doblegar a su oponente.



Con Rossi en cabeza el grupo se estiró mucho más y dio la impresión de que tanto Crutchlow como Márquez y Lorenzo podían quedarse descolgados, pero Iannone se encargó de devolver todo a su situación primigenia apenas una vuelta más tarde.



El italiano de Ducati marcó una nueva vuelta rápida en su séptimo giro, que luego le arrebató el piloto de Repsol Honda, pero que en realidad no hizo más que confirmar que el quinteto que en esos momentos estaba marcando el ritmo de carrera iba a ser el protagonista de la misma, con Jorge Lorenzo ya descolgado.



Precisamente Márquez, dos vueltas más tarde, se apercibió de que el ritmo de Iannone estaba dejando algo rezagado a Crutchlow, que se fue al suelo dos vueltas más tarde en la segunda curva del trazado, y se decidió a superarlo en la curva de la entrada a la segunda recta para ponerse tras el trío de cabeza y así evitar perder el contacto con ellos, con vuelta rápida en el décimo giro.



Pero las intenciones de Márquez se quedaron en eso, en meras intenciones, puesto que en la duodécima vuelta, en la curva once, se fue al suelo, aunque pudo arrancar nuevamente la moto para regresar decimoquinto a la carrera mientras que en cabeza se había quedado sólo un trío de italianos, Rossi, Dovizioso e Iannone, que fue la siguiente "víctima" del asfalto malayo.



Un error de Valentino Rossi en la apurada de frenada de final de recta al comienzo del decimoquinto giro propició que Dovizioso se pusiese líder e incluso que lograse una ventaja en esa vuelta de poco más de dos segundos, que permitía al piloto de Ducati pensar en la victoria, en tanto Rossi daba muestras de conformarse con la segunda plaza para evitar una caída.



Una vuelta más tarde Dovizioso ya tenía casi cuatro segundos sobre Rossi, clara muestra de que el de Yamaha había arrojado la toalla, mientras que Marc Márquez, en su remontada tras la caída, era decimotercero y aún llegó al undécimo lugar.



No hubo variaciones hasta la bajada de la bandera de cuadros con la victoria de Andrea Dovizioso por delante de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, en tanto que Héctor Barberá se "deshizo" de su compañero de equipo el francés Loris Baz, para ser cuarto, su mejor resultado de la temporada, con Álvaro Bautista séptimo al manillar de la Aprilia RS-GP, su mejor resultado junto al de Motegi (Japón) con la marca italiana.



Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1) fue noveno, con Márquez undécimo y Aleix Espargaró decimotercero y Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V), fuera de los puntos en el decimoctavo puesto.