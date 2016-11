El Eibar logra su primera victoria ante el Celta en Ipurúa en Primera (1-0)

El Eibar ha logrado hoy sábado su primera victoria (1-0) ante el Celta en el campo de Ipurúa en Primera División gracias a un gol de Fran Rico.



Los guipuzcoanos, que ya suman 18 puntos, aprovecharon que el equipo gallego estaba más pendiente de su decisivo duelo cercano en la Europa League contra el Standard Lieja.



El entrenador celeste, Eduardo Berizzo, hizo numerosos cambios en la alineación pensando en el partido europeo del jueves; mientras que el técnico azulgrana, José Luis Mendilibar, sólo hizo una variación al poner a Adrián González en lugar del sancionado Kike García.



El Eibar buscó desde el principio la victoria ante un Celta algo desorientado por los numerosos cambios en su once, en el que faltaban el sancionado Iago Aspas (su máximo goleador) y el lesionado Orellana.



Así, la primera oportunidad fue para los eibarreses, ya que remató Sergi Enrich y despejó el portero Rubén Blanco.



Más acertado estuvo uno de los jugadores gallegos del Eibar, Fran Rico, quien marcó el 1-0 (su segundo tanto de azulgrana) al aprovechar un rechace tras haber estrellado el balón en la cruceta Adrián, quien cabeceó muy bien un pase de Sergi Enrich, en una acción en la que estuvo pasiva la defensa viguesa.



Pedro León pudo aumentar la renta, pero su disparo lo despejó Sergi Gómez fuera cuando el balón iba a portería.



El capitán visitante, Hugo Malla, quien comenzó como mediocentro, aunque fortaleciendo la zaga viguesa como tercer central cuando el Celta se replegaba para defender, luego cambió de posición y comenzó a jugar de lateral derecho en una defensa con tres centrales, Roncaglia (empezó por la derecha), Sergu Gómez y Fontás.



El Celta reaccionó con un disparo lejano que paró Riesgo. Pero de nuevo volvió a la carga el conjunto eibarrés y el japonés Takashi Inui se fue por la izquierda y centró al área, donde despejó la defensa gallega.



Los guipuzcoanos no se conformaron con el resultado y siguieron atacando. Además, Adrián también pudo marcar de nuevo con un testarazo tras pase desde la banda derecha de Arbilla.



Poco después de nuevo la zaga visitante volvió a parar un tiro de Adrián tras un buen pase de Pedro León después de un rápido contragolpe, aprovechando que los celestes estaban lejos de su portería. Minutos después Antonio Luna realizó un centrochut que paró Rubén cuando Sergi Enrich estaba al remate.



Antes del descanso pudo empatar el Celta pero lo evitó el guardameta Asier Riesgo, quien despejó con el pie un disparo de Bongonda cuando se cantaba el gol en la mejor acción de los gallegos en la primera parte.



Tras el pitido inicial de la segunda mitad, Adrián González controló un balón fuera del área y disparó a puerta, golpeando el balón en el larguero -su segundo remate a la madera- ante un sorprendido Rubén.



Otra vez tuvo el gol en sus botas Adrián, tras hacer la pared con un compañero, pero su disparo fue despejado por Rubén a córner.



El Celta, que espabiló tras el descanso, realizó su mejor jugada del partido, en la que sus futbolistas tocaron más el balón y llegaron al área rival, donde Arbilla despejó el tiro de Rossi.



El equipo de Berizzo, quien dio entrada a Pablo Hernández, Pione Sisto y Guidetti, buscó el empate. Así, Pione Sisto cayó en el área, pero el árbitro no señaló nada a pesar de las protestas visitantes porque consideró que se dejó caer.



En otra acción posterior también reclamaron penalti en el área eibarresa tras chocar Riesgo con Bongonda.



El Eibar, que había sufrido ante los ataques vigueses, respondió con un buen cabezazo de Adrián -el mejor de los azulgranas- a pase desde la izquierda de Antonio Luna.



Ficha técnica:



1 SD Eibar: Riesgo; Arbilla, Ramis (Gálvez, m. 82), Lejeune, Antonio Luna; Fran Rico, Dani García; Pedro León (Escalante, m. 70), Adrián, Inui (Rubén Peña, m. 62); y Sergi Enrich.



0 RC Celta: Rubén; Roncaglia, Sergi Gómez, Fontás, Planas (Guidetti, m. 74); Hugo Mallo, Radoja; Señé (Pione Sisto, m. 67), Was (Pablo Hernández, m. 52), Bongonda; y Rossi.



Gol: 1-0. m. 8. Fran Rico;



Arbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz) Amonestó a los locales Rubén Peña, Ramis; y a los visitantes Bongonda, Roncaglia, Pablo Hernández. Además, expulsó al visitante Sergio Alvarez en el banquillo (m. 90) y tras el pitido final también enseñó la tarjeta roja a otro futbolista visitante.



Incidencias: 5.503 espectadores acudieron al campo de Ipurúa a presenciar un partido de la jornada 12 de Primera División. Se hizo un homenaje a antiguos futbolistas, entrenadores, directivos y trabajadores del Eibar, quienes previamente se juntaron en una comida a la que asistieron 300 personas. Por vez primera se utilizó en su totalidad la nueva tribuna este de Ipurúa, donde se ubicó a los homenajeados. El saque inicial lo hicieron el ex-jugador (Félix Arrizabalaga `Aputxiano`) y ex-jugadora (Ana Rodríguez) azulgranas más veteranos.