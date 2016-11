Emoción automovilística en el Rally de Australia

El noruego Andreas Mikkelsen (Volkswagen Polo R) lidera el Rally de Australia, última prueba del Mundial, tras la primera jornada, en la que el piloto de Volkswagen se está jugando el subcampeonato con el belga Thierry Neuville (Hyundai i20).



Mikkelsen, que debe de ganar esta última parada del campeonato para ser subcampeón, comanda la prueba con 15,4 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo y ya campeón por cuarto año consecutivo, el francés Sèbastien Ogier, mientras que tercero está Neuville, su rival por la segunda plaza del podio, a 22.5 segundos.



Aún así, no ha sido una jornada tranquila para el noruego. "Una botella de agua se quedó atascada entre mis pies. Me las arreglé para meterla en un rincón, pero me he asustado. Estoy feliz de cómo resultó el día. Queremos ser segundos en el campeonato, así que tenemos que darlo todo", ha dicho Mikkelsen.



El español Dani Sordo, que marcha en séptima posición, se colocó en el segundo puesto tras la primera especial, pero un despiste hizo que llegara tarde al control del cuarto tramo, lo que le conllevó una penalización de 20 segundos que le relegó a la séptima plaza.



La segunda jornada del sábado es la más larga y regresa a la misma zona, en el interior de Nambucca Heads. El punto culminante serán las dos pasadas por los 50.80 kilómetros del tramo de Nambucca y las siete especiales sumarán 135.19 km.



- Clasificación tras la primera jornada:



.1. A. Mikkelsen/A. Jager (Volkswagen Polo R WRC) 57:16.7



.2. S. Ogier/J. Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC) +15.4



.3. T. Neuville/N. Gilsoul (Hyundai New Generation i20 WRC) +22.5



.4. H. Paddon/J. Kennard (Hyundai New Generation i20 WRC) +23.7



.5. M. Østberg/O. Floene (Ford Fiesta RS WRC) +38.8



.6. E. Camilli/B. Veillas (Ford Fiesta RS WRC) +46.6



.7. D. Sordo/M. Martí (Hyundai New Generation i20 WRC) +50.2



.8. O. Tanak/R. Molder (Ford Fiesta RS WRC) +1:30.6



.9. E. Lappi/J. Ferm (Skoda Fabia R5) +2:20.3



10. L. Bertelli/S. Scattolin (Ford Fiesta RS WRC) +2:24.7