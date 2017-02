España a un paso de la eliminación de la Copa Davis

arin Draganja y Nikola Mektic se impusieron en cinco sets a los españoles Marc López y Feliciano López (6-7(6), 7-6(7), 7-6(5), 2-6 y 6-4) para dejar a Croacia a un triunfo de los cuartos de final y a España a un paso de la eliminación y la lucha por la permanencia.



El dúo español, campeón de Roland Garros y Doha el pasado año y finalista en Dubai, no pudo plasmar la superioridad teórica que marca el ránking ATP ante unos adversarios que jugaron mejor sus opciones, estuvieron menos irregulares y esperaron cada momento oportuno para hacer daño al rival.



Draganja, 114 en la clasificación ATP de dobles y con cuatro títulos en su historial y Mektic 65 del ránking pero sin éxito alguno, ampliaron las expectativas de Croacia, que afronta el duelo contra España sin sus mejores jugadores.



No echa de menos por ahora el cuadro balcánico a Marin Cilic, Ivo Karlovic, Borna Coric o Ivan Dodig, habituales en Copa Davis. El equipo que capitanea Zeljko Krajan está metido de lleno en el choque y afrontará la jornada del domingo con grandes expectativas y más opciones que su rival.



España carece ya de margen de error. A pesar de la mejor consideración de sus integrantes, tanto en individuales como en dobles, no ha estado al nivel esperado. Solo Roberto Bautista cumplió tal y como se esperaba. Pablo Carreño desperdició tres puntos de partido el viernes. Y el dobles, sin estar a un gran nivel, echó por tierra las ocasiones que tuvo de inclinar el marcador de su lado.



España echó de menos la habitual contundencia de Feliciano López en el servicio. Estuvo irregular el toledano, que entró en el equipo a última hora para ocupar el lugar de Rafael Nadal.



El cuadro español, en desventaja desde el principio, equilibró la primera manga, que se apuntó en el tie break.



La igualdad se mantuvo en el segundo parcial que el cuadro español pudo anotarse también. Pero desperdició un punto de set al resto. Croacia salió airoso y alargó la situación al desempate, que ganó por 9-7.



Casi siempre se vio contracorriente España. Ocurrió también en el tercero. Siempre por detrás, llegó a duras penas a otro `tie break`, que proporcionó el éxito a los locales.



Aun así, y sin jugar, Marc y Feliciano reaccionaron. Rompieron de entrada el servicio de Croacia y abrieron brecha. Conservó la diferencia el equipo español mientras Croacia se dejó ir. Reservó fuerzas para el set definitivo.



En la manga final Feliciano volvió a perder el saque. El equipo croata se situó con 2-0 y una gran dosis de tranquilidad y esperanzas. Mantuvo el saque en cada ocasión hasta cerrar el partido después de cuatro horas y 24 minutos.



España queda sin margen de error para el domingo, que arrancará con el choque entre los dos números uno. Franko Skugor y Roberto Bautista. Después, Ante Pavic se medirá a Pablo Carreño.