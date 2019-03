España sufrió para ganar un partido en el que mereció más

ESPAÑA 2 - 1 NORUEGA

España se impuso a Noruega por 2-1 en un encuentro intenso y el que fue superior a una selección noruega ordenada y peligrosa tan solo en el juego aéreo, pero en el que la falta de acierto de los españoles impidió que la victoria fuera más holgada.



La iniciativa siempre fue del equipo español y aunque los locales demostraron ser más sólidos que el rival, Noruega nunca perdió la esperanza de sumar un resultado positiv o en Mestalla, más por la evolución del marcador que por su fútbol.



España empezó el encuentro con mucha intensidad. Se adueñó de la pelota, la manejó bien por ambas bandas, en especial por la derecha con un Jesús Navas muy profundo, y no dejó que el rival tuviera posibilidad de jugarla.



Para dar opciones a Navas y Alba, much as veces el equipo de Luis Enrique Martínez se posicionaba con defensa de tres (Busquets, Ramos e Íñigo), en especial cuando el equipo atacaba.



La primera oportunidad del equipo español llegó a los cinco minutos en un cabezazo muy centrado de Morata, la segunda, en el 16, supuso el 1-0 en un remate de Rodrigo tras una buena penetración, esta vez por la izquierda, de Jordi Alba.



Después del gol, la selección de Noruega se soltó un poco, fue capaz de tener el balón y trató de crear peligro en centros lejanos y en penetraciones por banda.



El partido entró en una fase de más igualdad, que no se prolongó demasiado y en la que Henriksen dispuso de la mejor opción para Noruega, que fue neutralizada por De Gea.



De nuevo España tomó el mando y en el tramo final del primer periodo se volvió a jugar más cerca si cabe de la meta de Jarstein que en los primeros minutos.



Un par de ca bezazos de Morata y dos balones que pasaron cerca del poste de la meta noruega pudieron servir para ampliar la cuenta del equipo español antes del ecuador del encuentro.



Esta tónica se mantuvo en el tramo inicial de la reanudación, con España como dominadora del juego, aunque con poca precisión en sus aproximaciones a la meta de un rival, que sin irse adelante de forma desesperada en pos del empate, sí que conseguía mantenerse vivo en el partido.



El técnico sueco del equipo noruego, Lars Lagerback, introdujo pronto dos cambios para tener más poderío en el juego aéreo, única forma de inquietar a la retaguardia española.



Así, en un córner, el árbitro pitó penalti por un agarrón de Íñigo Martínez a Johnsen y King estableció la igualada en el minuto 64.



Aunque parecía que el encuentro iba a entrar en una nueva fase, la igualdad solo duró siete minutos. Una penetración de Morata fue cortada con un nuevo penalti tras una entrada del meta Jarstein. Sergio Ramos, a lo "Panenka", hizo el 2-1.



Tras cobrar nueva ventaja en el marcador, la selección española se centró en control en ritmo del partido, tratar de impedir que el rival dispusiera de ocasiones en balones parados y buscar un tercer tanto a la contra, aunque los compases finales fueron de cierta angustia por lo ajustado del tanteador.

Ficha técnica

2 - España: De Gea, Jesús Navas, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba, Busquets, Ceballos (Canales, m.74), Parejo (Rodri, m.76), Asensio, Rodrigo y Morata (Jaime Mata, m.89).



1 - Noruega: Jarstein, Elabdellaoui, Ajer, Nordtveit, Aleesami, Odegaard (Mohamed Elyounoussi, m.56), Henriksen, Sealnes, Johansen (Kamara, m.77), King y Tarik Elyounoussi (Johnsen, m.55).



Goles: 1-0, m.16: Rodrigo. 1-1, m.64: King, de penalti. 2-1, .71: Sergio Ramos, de penalti.



Árbitro: Andris Treimanis (Letonia). Amonestó por España a Ceballos e Íñigo Martínez y por Noruega a Ajer, Tarik Elyounoussi, Johansen y Mohamed Elyounoussi.



Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la fase clasificatoria para la Eurocopa de 2020 que se disputó en Mestalla ante 39.752 espectadores.