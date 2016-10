Estudiantes tira de veteranía para ganar un mal partido ante Obradoiro

El Movistar Estudiantes ha tirado este domingo de veteranía y fortaleza mental para conseguir la victoria ante el Rio Natura Monbus Obradoiro (64-73) en un mal partido que se decidió en los últimos instantes en el Fontes do Sar.



Con las bajas de los exteriores Txemi Urtasun y Alberto Corbacho y el interior Nacho Llovet, el conjunto compostelano empezó fuerte liderado por Eimantas Bendzius, que puso a su equipo por delante con un dos más uno (7-5, min. 5).



En el equipo madrileño solo anotaba Edwin Jackson y sus puntos no fueron suficientes para evitar que un Obradoiro poco acertado en ataque lograse seis puntos de ventaja a falta de poco más de tres segundos para el final del primer periodo (13-7, min. 10).



Salva Maldonado pidió un tiempo muerto y una jugada bien trabajada desde su línea de fondo hasta la canasta contraria sirvió para recortar la distancia en la única canasta del periodo que no fue de Jackson sino de Jamar Wilson (13-9, min. 10).



Un triple de Shayne Whittington para empezar el segundo cuarto animó al Fontes do Sar, que luego se vino arriba con un espectacular mate de Adam Pechacek (18-11, min. 12).



Las buenas defensas locales no tenían demasiada recompensa en ataque, con Richard Barton "Mickey" McConnell como más acertado con siete puntos en este cuarto, y el Estudiante recortó poco a poco.



Pasó del 25-19, a tres minutos del descanso, al 27-25 con un robo terminado en canasta tras un contraataque de Jackson, el mismo jugador que justo antes de la bocina pudo empatar o colocar a su equipo por delante, pero el tiempo se acabó antes y se recibió las consecuencia de un monumental enfado de Omar Cook (27-25, min. 20).



Llegó el acierto en la reanudación y lo hizo, tras unos minutos de intercambio de canastas, con un triple de Dylan Page que puso el empate en el marcador (33-33, min. 24).



Lo devolvió Santi Yusta, pero la respuesta la dio Goran Suton de nuevo desde el perímetro y, un instante después, volvió a colocar por delante a su equipo, por primera vez desde el quinto minuto de partido, con un contraataque tras robo (36-38, min. 25).



Apretaron los dos conjuntos en defensa y el Obradoiro no logró una nueva ventaja hasta dos tiros libres del gigante Artem Pustovyi (44-43) en los últimos instantes, aunque Suton empató con un único punto antes de la bocina (44-44, min. 30).



De nuevo Jackson, esta vez con un lanzamiento exterior, fue clave en el ataque del conjunto colegial, pues puso a los suyos por delante y amplió la distancia con tres tiros libres (46-51, min. 32).



McConnell falló un contraataque que se convirtió en dos puntos del alero francés lo que sumado a una antideportiva posterior de Whittington sobre Jaime Fernández, que anotó los dos tiros libres, parecía sentenciar el partido (48-55, min. 33).



Malas decisiones en ataque no permitieron al Obradoiro sumar, aunque su solidez defensiva sirvió para mantener la diferencia, que bajó poco a poco tras los triples precipitados iniciales y llegó a un único punto tras una falta técnica sancionada a Omar Cook, que se había llevado una igual en el Fontes do Sar en 2009, cuando jugaba en Unicaja (57-58, min. 37).



Llegó la hora de la verdad y los jugadores del Estudiantes, con más veteranía, impusieron su fortaleza mental con ocho puntos seguidos de Jordi Grimau que apenas tuvieron respuesta y que cerraron un partido que zanjó Cook sobre la bocina (64-73, min. 40).