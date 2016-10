Los favoritos ganan, Cristiano se luce ante Andorra

La segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 continuó con un festival de Cristiano Ronaldo con Portugal con cuatro goles ante Andorra, una reivindicación de Kevin Gameiro en Francia, después de un lustro ausente de su selección, y victorias de todos los favoritos en una noche sin sobresaltos para los equipos con pedigrí.



No hubo ninguna sorpresa en un día en el que se decidieron los resultados de la segunda jornada de los grupos A, B y H. Grandes selecciones como Francia, Bélgica, Portugal, Suecia y Holanda firmaron con una victoria sus compromisos. Con más o menos problemas, pero todas cumplieron.



La flamante campeona de la Eurocopa, Portugal, vivió el renacer de Cristiano Ronaldo ante una de los equipos más flojos de todos los grupos: Andorra. El cuadro del principado fue goleado tras un inicio demoledor del jugador del Real Madrid, que en los tres primeros minutos selló el destino del choque con un par de goles.



Cristiano volvió a ponerse la camiseta de Portugal noventa días después de lesionarse en la final de la Eurocopa ante Francia disputada en julio en Saint Dennis. La estrella lusa no defraudó a su afición y añadió a los dos primeros tantos otros dos de bella factura en la segunda parte. Joao Cancelo y Andre Silva completaron el marcador y Portugal ganó 6-0 su primer choque después de perder 2-0 ante Suiza en la primera jornada.



Precisamente, en ese mismo grupo, el B, el líder indiscutible es el conjunto helvético, que venció a Hungría 2-3 en un partido trabajado que se decidió en la segunda parte.



Haris Seferovic adelantó a Suiza y, aunque el cuadro magiar empató por medio de Adam Szalai, y después hizo lo mismo tras el gol de Ricardo Rodríguez, en el descuento Valentin Stocker dio los tres puntos a los centroeuropeos para apuntalar su liderato. Letonia, mientras, perdió de manera sorprendente 0-2 con las Islas Feroe y sufrió la única sorpresa de la noche.



Francia, al ritmo de Kevin Gameiro y de Antoine Griezmann, acabó con Bulgaria, que asustó al público de Saint Dennis tras adelantarse de penalti por medio de Mihail Aleksandrov. Bacary Sagna cometió la pena máxima y el equipo de Didier Deschamps tuvo que remar contracorriente.



Gameiro, que volvió a una convocatoria cinco años después desde la última vez, se erigió como uno de los máximos protagonistas de su selección gracias a su actuación. El jugador del Atlético se encargó de empatar con un cabezazo espectacular y también de cerrar el marcador tras una gran asistencia de Griezmann.



Su compañero en el cuadro rojiblanco también hizo el tercero con un disparo desde fuera del área y Dimitri Payet completó la goleada para que Francia retomara el pulso a la fase de clasificación después de empatar 0-0 contra Bielorrusia el primer encuentro.



Holanda, también en el grupo A, y con Wesley Sneijder como único referente de la última gran generación de la "oranje", rompió con un equipo joven una mala racha de cinco derrotas en los últimos 11 partidos de clasificación. Por esos resultados, se quedó fuera de la Eurocopa de Francia y no quieren repetir lo mismo con el Mundial de Rusia.



Su víctima fue Bielorrusia y el jugador del Spartak de Moscú Quincy Promes golpeó primero con un par de tantos que hicieron a reaccionar a su rival con un gol Alexei Ríos. Con algo de incertidumbre, y hasta mediada la segunda parte, Holanda no solucionó el choque. Davy Klassenn y Vincent Janssen, con un golazo por la escuadra, dejaron el marcador en un 4-1 contundente.



Suecia, otra de las selecciones con opciones en el grupo A, sufrió muchísimo para ganar a Luxemburgo 0-1. Mikael Lustig se encargo de evitar una desgracia con una diana en la segunda parte que mantiene a los escandinavo con cuatro puntos, los mismos que Francia y Holanda.



Y Bélgica, otra de las grandes, se dio un festín para ganar 4-0 a Bosnia Herzegovina. Los hombres de Roberto Martínez no tuvieron piedad y lograron una victoria contundente para lograr un pleno de victorias. Eden Emir Spahic, en propia puerta, Eden Hazard, Romeu Lukaku y Toby Alderweireld completaron la nómina de anotadores en un choque sin historia.



En ese mismo grupo, el H, Grecia también ganó su segundo duelo, en esta ocasión a Chipre (2-0) y comparte liderato con Bélgica. El incombustible Konstantinos Mitroglou y Petros Mantalos marcaron para imponer la lógica. Mientras, Estonia, no falló y sumó sus tres primeros puntos después de ganar 4-0 a Gibraltar.