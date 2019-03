Fran Escribá: "El Celta necesita equilibrio"

Restablecer el equilibrio futbolístico sobre el campo y recuperar anínicamente a los jugadores son los dos grandes objetivos de Fran Escribá, tercer entrenador del Celta en la presente temporada, de cara al tramo final de la competición liguera, en el que el conjunto vigués se juega la permanencia.

Escribá aterrizó el lunes en Vigo y fue presentado por la tarde en una concurrida rueda de prensa celebrada la sede del club celeste. Flanqueado por el presidente, Carlos Mouriño, y por el director deportivo, Felipe Miñambres, Escribá reconoció que, después de un año y medio sin entrenar, "estaba con muchas ganas, no tanto de estar en los banquillos, sino de estar aquí. Porque tuve opciones de estar en otros sitios pero siempre dije que prefería esperar a un proyecto que me gustara y por eso tardé tanto y vengo tan ilusionado, porque siempre me gustó este club y ahora vengo para ayudar y sacar al equipo de la difícil situación en la que está".

El nuevo técnico celeste hizo un breve diagnóstico de los problemas del conjunto vigués y explicó que "cuando un equipo está en una situación que no espera, hay varias circunstancias. Además de que puede haber errores futbolísticos, también hay un aspecto anímico. Y eso es lo que a veces transmite (el Celta), que los golpes, cuando uno está débil en ese sentido, duelen más. Yo veo al equipo bien, lo veo con ganas, que es lo más importante. En todos los partidos que he visto si algo me ha llamado la atención es que no ha bajado los brazos. Y creo que en ese sentido estarán preparados para afrontar lo que queda. En cuanto al diagnóstico, cualquiera diría que cuando un equipo ha encajado tantos goles el problema es defensivo, pero yo no creo que el problema sea defensivo, sino de equilibrio. Un equipo que pueda atacar bien y defender bien, como otras veces ha hecho. Es una de las cosas que siempre trato de inculcar a mis equipos y lógicamente será lo que intentaremos mejorar".

Fran Escribá habló también de sistemas tácticos y aseguró que, aunque en su carrera ha utilizado mucho el 4-4-2, está abierto a otros dibujos

"Lo primero es entrenar con ellos cinco días y recuperarlos en aquello que necesiten. Luego, a nivel táctico, no estoy especialmente preocupado. Creo que el Celta tiene calidad y jugadores para jugar distintas variantes y aunque es cierto que en la mayoría de mis equipos he jugado 4-4-2, también he defendido siempre que la riqueza de un equipo depende de saber jugar con otros dibujos tácticos. Siempre he estado abierto a otras variantes y así va a ser de aquí a que acabe la temporada".

En cuanto a la duración del contrato, reconoció que "sinceramente, no la sé. Vengo tan ilusionado con lo que queda, que es realmente lo que importa, que todo lo que suceda a partir del 30 de junio me importa poco". En este sentido, Felipe Miñambres aclaró que "es una posición inteligente. Hemos firmado por lo que queda de temporada y si sale bien, creo que todos estaremos de acuerdo en que siga".

Escribá señaló que salvar al Celta "es un reto, pero en el fútbol creo que nada debe ser personal, es para todos los trabajadores del club. No he hecho cuentas, ni me he fijado en qué partidos pueden ser mejores o peores para puntuar. Nos debe importar el partido del domingo y a partir de ahí, intentar sumar de tres en tres. En doce jornadas, y con el calendario que nos queda, lo normal es que haya partidos en los que no se sume, pero el equipo está más que preparado para sumar y alcanzar el objetivo. Pero marcarse plazos y cosas de ese tipo no va con mi forma de ser".

Por último, el técnico aseguró que no ve al Celta en desventaja con sus rivales directos por el hecho de haber confeccionado una plantilla para luchar por otros objetivos. "Es cierto que al principio de temporada no se piensa en esta situación, pero el equipo lleva un tiempo ahí abajo y sabe que el objetivo es ese. Ocurre todos los años, los tres o cuatro peores equipos nunca son los que están abajo, siempre hay algún equipo que por circunstancias entra y vamos a intentar salir de ahí y ponernos en la situación que yo creo que el club merece por calidad de la plantilla", sentenció.