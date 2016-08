Froome:"La caída de Contador no es algo bueno para los próximos días"

El británico Chris Froome (Sky), tercero en la general de la Vuelta, señaló que no sabe como puede afectarle al español Alberto Contador, pero en cualquier "no es algo bueno para él en los próximos días".



"No sé cómo le puede afectar mañana la caída a Alberto Contador, depende de la gravedad de las lesiones, pero no es algo bueno para los próximos días. Estos accidentes suelen tener una serie de reacciones, ya veremos", señaló.



Las caídas de los últimos días también han afectado al equipo Sky, hasta el punto de que el polaco Michal Kwiatkowski hubo de retirarse en la sexta etapa que terminó en Puebla de Sanabria.



"Por desgracia nosotros hemos perdido a Kwiatkowski esta mañana y eso es un gran golpe. Él fue un hombre importante en el equipo y se encontraba muy fuerte, es una lástima", explicó



Sobre cómo puede afectar la baja del polaco para él, Froome tiene claro que será importante.



"Sin duda nos afectará, pero es de esperar que el equipo tenga la fuerza suficiente para hace el trabajo que nos interesa, pero veremos qué sucede en los próximos días", concluyó.