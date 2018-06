Galicia, otra vez al ataque Mundial

"No tengo vértigo, me lo he ganado". Esta semana la Federación Galega de Fútbol ha enviado árbitros a 793 partidos, a pesar de que ya se ha pitado el final de la temporada en muchas categorías. Según la última estadística publicada por el Consejo Superior de Deportes, en el año 2016 había registrados en Galicia 63.507 futbolistas federados (61.270 hombres y 2.237 mujeres) que formaban las plantillas de 1.756 clubes. Y todos en algún momento sueñan o soñaron con estar en el pellejo de Iago Aspas, delantero del Celta, pichichi nacional con 22 goles, y autor de la reflexión sobre el vértigo ante la llamada del seleccionador, Julen Lopetegui, para mostrar el talento cuando el planeta se gire hacia el Mundial de Rusia. En la lista de 23 jugadores también está Lucas Vázquez, hábil centrocampista correcaminos natural de Curtis, pero como juega en el Real Madrid se evita la explicación sobre su convocatoria porque ni se lo preguntan.

Galicia es la quinta comunidad en número de licencias del Estado, por detrás de autonomías más pobladas como Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia. En un pueblo pequeño puede haber iglesia sin misa, pero es raro encontrar un campo sin partido, a no ser que toque jugar de visitante. En el seminario andan escasos de almas, la cantera del fútbol está sobrada de piernas. A la misma hora de ayer, mientras el Celta B empataba en Barreiro contra el Cartagena en el partido de ida de la fase de ascenso a Segunda división, el Deportivo Alevín caía a penaltis contra el Barcelona en las semifinales de LaLiga Promises que se disputó en Vila-real. El título se lo llevó el Barça contra el Espanyol, pero el jugador más valioso del torneo fue el coruñés Daniel Estévez, distinción que en su día también mereció Andrés Iniesta.

La cantera gallega regresa al ataque como en los años 60 después del último concurso de Míchel Salgado en el Mundial de Alemania 2006. Y 52 años después vuelve a haber dos jugadores de la tierra en el acontecimiento deportivo que es capaz de sentar delante de la televisión al mundo durante 90 minutos. Con Lucas Vázquez y Iago Aspas sólo son 13 los gallegos que han vestido la camiseta de selección española en un Mundial, aunque los redondelanos Pedro Cea y Lorenzo Fernández, emigrados de cativos a Montevideo, se proclamaron campeones en el primer torneo que se disputó en Uruguay en 1930. Inauguró la participación con la selección el cañonero coruñés Eduardo González 'Chacho' en Italia 35. Juan Acuña, 'Xanetas', fue convocado para Brasil 50, pero el portero del Dépor fue finalmente descartado. En Chile 62 estuvieron los coruñeses Reija y Luis Suárez, único Balón de Oro del fútbol español, aunque lo consiguió en 1960 cuando desplegaba su embrujo en el Inter de Milán. En Inglaterra 66, Galicia aportó cinco futbolistas: Reija, Luis Suárez, Amancio, Marcelino y Ufarte. Tres coruñeses, el ferrolano que había marcado el gol de la victoria en la Eurocopa del 64 contra Rusia en el Bernabéu y un pontevedrés. En la única victoria contra Suiza, Amancio Amaro se convirtió en el primer y en el único gallego que ha marcado en la Copa del Mundo.

Hubo que esperar hasta Argentina 78 para ver al ourensano Miguel Ángel, mítico portero del Real Madrid, realizar una palomita que se recuerda contra Austria en un fracaso resumido en las botas de Cardeñosa contra Brasil. 'El Gato' también estuvo en la convocatoria de España 82, aunque jugó Arconada en otra calamitosa competición. Y de la cantera en la que crecieron delanteros como Suárez, Amancio o Marcelino, la selección comenzó a nutrirse de laterales como Reija: Tomás Reñones (México 86), Jorge Otero (Estados Unidos 94) y Míchel Salgado (Alemania 2006). El fútbol gallego vuelve al ataque. Diego Costa, Rodrigo y Thiago han pasado por Vigo. Aspas y Vázquez pueden sumarse al cuadro de goleadores con Amancio y al de campeones con Cea y Fernández. No sienten vértigo.