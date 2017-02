Gameiro destroza en cinco minutos a un buen Sporting

El Atlético de Madrid acabó goleando a un Sporting que lo tuteó en la mayor parte del partido pero que se encontró con un Gameiro que marcó tres goles en cinco minutos dejando sin premio el esfuerzo de los locales.



La necesidad de puntos del Sporting hace que poco importe la identidad del rival porque la prioridad es sumar y los sportinguistas salieron con la intención de que el partido de hoy fuese el primero en hacerlo.



El Atlético de Madrid se encontró con un Sporting que le discutió la posesión del balón y que le superó en la lucha en el centro del campo donde Rubi parece haber encontrado una mezcla de músculo y toque con Moi Gómez, Vesga y Sergio Álvarez.



Con todo la primera ocasión fue colchonera en un disparo de Griezmann, el jugador en activo que más goles lleva marcados al Sporting, que salió rozando el poste izquierdo de la portería defendida por Cuéllar.



Mediada la primera parte la lucha se centraba en la parcela central donde los dos equipos pugnaban por cada balón y en la que poco a poco los locales fueron haciéndose con el control pero sin que ellos supusiera ocasiones de gol para ellos.



En el minuto 20 Jorge Meré sacó un balón a Fernando Torres en una jugada en la que el delantero madrileño se quedaba solo ante Cuéllar pero el balón cayó a pies de Correa, que lanzó demasiado cruzado.



La réplica sportinguista llegó en un remate de cabeza de Traoré que la defensa despejó a córner en unos minutos en los que los gijoneses encerraron en su área a los madrileños, que no eran capaces de sacar el balón jugado ante la presión de los rivales.



Traoré tuvo en apenas dos minutos las dos ocasiones más claras para el Sporting. La primera al llevarse un balón en una porfía con Vrsaljko, pero su disparo fue despejado a córner; la segunda al rematar seco y por bajo un buen centro de Moi Gómez.



La última ocasión antes del descanso fue del Atlético de Madrid en una internada de Correa, pero a su centro no llegó por poco Carrasco y el balón se perdió por la banda.



El Sporting jugó una buena primera parte ya que fue superior a un rival de mucho mayor potencial, pero el dominio ejercido no se tradujo en nada positivo ya que sus remates no encontraron puerta.



Tras el descanso el partido dio un vuelco en 11 segundos, los que tardó Carrasco en superar al marcaje de Lillo y lanzar un potente disparo que Cuéllar sólo pudo rechazar, pero el balón cayó de nuevo a pies del delantero, que remachó bajo palos.



El Sporting se encontraba inmerecidamente por detrás en el marcador. pero la alegría madrileña duró apenas dos minutos porque Sergio Álvarez consiguió el empate en un disparo cruzado desde el borde del área que se coló por entre un mar de piernas.



El rápido empate volvió a levantar los ánimos de los aficionados que redoblaron su apoyo al equipo que redobló sus esfuerzos por lograr la victoria.



Sergio Álvarez pudo haber marcado el segundo gol en una jugada en la que Traoré se llevó el balón cedió a Douglas, que se colaba por la derecha y centró sobre la llegada en solitario del centrocampista gijonés que remató ligeramente alto.



Simeone, viendo que su equipo volvía a ser superado, hizo dos cambios simultáneos dando entrada a Saúl y Gameiro por Torres y Correa, y a los pocos minutos dio entrada a Thomas por Carrasco, cambios que fueron decisivos en el resultado final.



Saúl de cabeza remató a las manos de Cuéllar en el primer acercamiento de los atléticos en muchos minutos, aunque a partir de ese momento se sacudieron un tanto el dominio local.



Griezmann marcó en el minuto 74, pero el árbitro no dio validez al tanto, tras lo que Rubi cambió de delantero dando entrada a Carlos Castro por un agotado Traoré.



El Atlético de Madrid acabó haciendo valer la calidad de sus hombres y marcó el segundo en una jugada en la que Griezmann se metió entre los centrales y cedió a Gameiro, que dribló a Cuéllar en su su salida y marcó a placer.



El propio Gameiro en jugada personal sentenció el partido un minuto después con un tiro cruzado al que no llegó Cuéllar y a falta de seis minutos el propio Gameiro logró su tercer gol en menos de cinco minutos dejando sin premio a un buen Sporting.