Ginzo suma otro oro a su imponente colección

La selección española femenina Sub 20 se proclamó campeona de Europa tras aplastar a Serbia en la final con un contundente marcador, 69-50, que mostró la superioridad de las chicas dirigidas por Miguel Méndez. Una medalla más para la imponente colección de la ourensana Paula Ginzo, que ya suma cuatro títulos europeos (Sub 16, Sub 18 y Sub 20) repitiendo por segundo años consecutivo en esta categoría.

España confirmó su dominio en las categorías inferiores de Europa con su cuarto título consecutivo tras los que consiguió anteriormente en 2015, 2016 y 2017. Además, sumó su octavo oro histórico en la categoría después de los que logró también en 2007, 2011, 2012 y 2013.

El equipo de Méndez dominó de principio a fin el encuentro ante un combinado que sorprendió en las eliminatorias previas al derrotar a selecciones teóricamente más fuertes como Hungría e Italia. Sin embargo, contra España, no pudo dar la sorpresa.

La jugadoras ourensana aportó cada vez que estuvo en pista y resolvió con acierto cuando recibió cerca del aro. Una referencia fiable en ataque y también en la propia zona donde sumó cinco rebotes de los seis que acabó capturando. Ginzo acabó con 18 de valoración.

A excepción del último cuarto, en el que el conjunto balcánico reaccionó para evitar un marcador de escándalo, las jugadores españolas aplastaron a su rival durante el resto de minutos.

España llegó a tener una ventaja máxima de 31 puntos, pero la reacción de Ivana Raça y de Katanic, las dos mejores jugadoras de Serbia, alivió la derrota de su equipo, que finalmente acabó a una distancia de 19 puntos.

Junio Mbulito, con 21 de los 69 puntos de España, fue de las mejores jugadores del combinado de Méndez, que, una vez más, y van cuatro consecutivas, se proclamó campeón de Europa Sub 20.