Gloria o desgracia eterna para el Coruxo, el Arenteiro pendiente

Un empate de inicio y sin recuperación. El 2-2 del pasado domingo en el Estadio Romano de Mérida otorga al Coruxo algo de ventaja en la vuelta de la promoción de permanencia esta tarde en el campo de O Vao (19:00). Es un día para la gloria momentánea si el equipo se mantiene en la categoría de bronce del fútbol español, pero será para la desgracia casi eterna si pierde la categoría y vuelve a Tercera tras ocho años. En caso de una resolución negativa, la fecha quedará marcada en la historia del club, pero si es positiva, se recordará la campaña como mala y, en unos meses, intrascendente.

Jacobo Montes, entrenador del Coruxo, sabe lo que es el encuentro y también que es el último de la campaña. No habrá reválida, ni segunda oportunidad. "Es lo último, ya no hay más. Se acaba, para bien o para mal, esperamos que para bien", explica el técnico y argumenta que el enfrentamiento tiene muchos condicionantes: "Es importante no precipitarse ni querer ganar la eliminatoria en el minuto 10 y, seguramente, llegaremos con opciones de permanencia a los últimos diez minutos y ellos también. Hay que tener cabeza, saber leer las situaciones del partido y analizar lo que puede suceder. Es mental, seguramente muy físico, y muy complicado de jugar".

En lo futbolístico, este partido viene marcado por el 2-2 del pasado domingo en el Estadio Romano. Esto significa que la victoria sirve a los de O Vao y también el 0-0 y el 1-1. El primer choque también marcó el estilo de ambos y el Mérida deberá ser la formación con más presión por nombre e historia. También es una realidad que, lejos de su enorme Estadio Romano, vivirán alejados de su afición y, en cierto aspecto, con más calma mental. Podrán buscar sus opciones sin prisa y eso es algo que gusta a una escuadra de balón largo y escasa elaboración.

"Los partidos en O Vao son siempre cerrados, de muchos duelos y disputas. Hay que preparar el plan de partido bien, es el adecuado y mañana veremos si es lo que acertado. En el partido de ida ganamos duelos, que era algo que nos costaba, y veremos si podemos continuar por ese camino. Aquí se van a multiplicar por tres esas situaciones", explica Jacobo Montes. Los técnicos llaman duelos a esos balones divididos, esos pelotazos al hueco, el uno para uno de meter el hombro y la cadera. Anticipar con el cuerpo al borde de la falta, rematar de cabeza o no.

Montes tiene la única baja de Juampa Barros y todos los futbolistas fueron convocados. Antes del partido escogerá a los que saltarán al césped, pero las sorpresas serán pocas. Tendrá que buscar centímetros atrás y velocidad para la presión. El Coruxo tiene que evitar los envíos en largo de su oponente y también las segundas jugadas. En ataque, debe encontrar a Silva y, sobre todo, a Mateo para controlar el ritmo del partido. Todo ello en un O Vao lleno, como cuando comenzó el sueño de Seguna B en aquella promoción de ascenso.