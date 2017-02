Un gran último cuarto de Larkin mete al Baskonia en las semifinales

Un gran último cuarto de Shane Larkin, con 17 puntos en ese periodo, metió al Baskonia en las semifinales de la Copa del Rey de Vitoria al vencer por 90-81 al Iberostar Tenerife.



El Baskonia volvió a superar unos cuartos de final y, apoyado por 5.000 seguidores en las gradas del Buesa Arena, consiguió superar al conjunto aurinegro en un intenso choque en el pudo controlar el marcador a pesar de los constantes intentos de los isleños.



Larkin, con 26 puntos y 8 asistencias, firmó una actuación que rozó la perfección, con 34 puntos de valoración, bien secundado por Kim Tillie y Adam Hanga.



Georgios Bogris y Marius Grigonis fueron los más destacados de los hombres de Vidorreta, pero no consiguieron sumar a más efectivos para intentar asaltar la cancha vitoriana y clasificarse por primera vez a semifinales.



El encuentro arrancó con ambas escuadras agarrotadas en la pista y con un Baskonia que aprovechó los ataques rápidos y la velocidad, pero que recibió canastas fáciles debido a varios despistes defensivos.



Los tinerfeños aguantaron por delante 9-10 tras cinco minutos de envite, hasta que tres triples consecutivos de los franceses Kim Tillie, Rodrigue Beaubois y el magiar Adam Hanga dieron la vuelta al marcador, 18-10, y completaron un parcial de 15-2.



El capitán baskonista, Adam Hanga, marcó el camino a sus compañeros en ambos lados de la cancha y el conjunto anfitrión se fue por delante al finalizar el primer acto, 22-15.



Ambas escuadras comenzaron el segundo asalto anotando desde el tiro libre, cuando los de Txus Vidorreta intentaron frenar el ritmo azulgrana con una presión zonal en toda la pista que los de "Sito" Alonso resolvieron desde la línea de 6,75.



El griego Georgios Bogris acercó a los aurinegros con seis puntos seguidos que, con un triple del base Davin White, apretaron el marcador hasta 33-31 (min. 16) y obligaron al técnico baskonista a detener el choque.



Alonso metió en pista a Rafa Luz, junto a Shane Larkin, para incomodar a la dirección del juego isleño de White y defender cara a cara al base estadounidense.



El movimiento táctico surtió efecto y el Baskonia volvió a recuperar la diferencia perdida con un parcial de 10-0 y se fue al descanso por delante con un colchón de 11 puntos, 45-34.



Fue una primera mitad en la que el Iberostar no encontró el antídoto para frenar a Shane Larkin ni a Kim Tillie, que fue clave en la superioridad baskonista en el rebote y anotó 7 puntos sin fallo en los primeros 20 minutos.



En el inicio de la segunda mitad, dos faltas de Ilimane Diop sobre White, una de ellas antideportiva, se resolvió con seis puntos para el Tenerife, que se volvió a meter en el partido, 48-44 (min. 25).



Los isleños no se hundieron y recuperaron su posición en varias ocasiones durante todo el encuentro a pesar de que Kim Tillie y Chase Bundiguer entraron en escena para responder a las embestidas aurinegras.



Tariq Kirksay acercó a su equipo a dos puntos, 55-53 (min. 28), después de que la presión en toda la pista surtiera efecto, aunque los anfitriones cogieron aire, 61-55, al finalizar el tercer acto.



Adam Hanga y Davin White cometieron su cuarta falta personal en los primeros compases del cuarto periodo, lo que les llevó a sus respectivos banquillos y los entrenadores se vieron obligados a cambiar la configuración de sus quintetos en pista.



El argentino Nico Richotti reapareció sin éxito y no pudo contribuir a mejorar el porcentaje en el lanzamiento exterior de su equipo, que no superó el 25 % a pesar de que la mayoría de ellos fueron tiros liberados.



El Baskonia volvió coger una renta de once puntos, 70-59 a seis minutos del final, gracias a la aportación de un `eléctrico` Larkin, que se echó al equipo a la espalda con 17 puntos en el último asalto.



El base baskonsita respondió a cada acción positiva de un Iberostar que se empeñó en no darle la espalda al partido a pesar de ir a rebufo del anfitrión.



El Tenerife se aproximó a cinco puntos de los locales en el último minuto, pero los azulgranas no fallaron desde los tiros libres y consiguieron la victoria, 90-81, que les dio el pase a las semifinales.