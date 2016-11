Granada y Deportivo empatan un partido que pudo ganar cualquiera

El Granada y el Deportivo empataron 1-1 en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un partido en el que ambos tuvieron ocasiones para ganar, aunque los andaluces fueron incapaces de lograr su primer triunfo y siguen colistas y lejos de la salvación, mientras que los gallegos confirmaron su irregularidad en esta liga.



El cuadro visitante se adelantó en el marcador ya en el segundo tiempo con un tanto del rumano Florin Andone, aunque los locales empataron a diez minutos del final con una diana tras un centro de David Barral que entró en la meta entre el toque de David Lombán -el colegiado le otorgó el tanto- y el meta polaco Przemyslaw Tyton. A partir de ahí, en un frenético y loco final de encuentro y bajo una intensa lluvia, pudo ganar cualquiera de los dos equipos.



Dominó el juego en el primer cuarto de hora el cuadro coruñés, que tuvo más el balón en su poder al principio y pisó por primera vez el área rival con peligro en una acción que no pudo rematar bien de cabeza el rumano Florin Andone.



Los locales, muy dubitativos al inicio pese a la trascendencia del duelo, comenzaron a entonarse a partir de que lo hizo el medio nigeriano Uche Agbo, quien pidió penalti en el minuto 23 en una jugada tras caer en el área deportivista en una jugada en la que el colegiado navarro Undiano Mallenco no pitó nada.



El brasileño Andreas Pereira dispuso de las tres ocasiones del Granada antes del descanso: en la primera lanzó su chut a las manos de Tyton, en la segunda su acrobático remate se fue desviado, y en la tercera, sin duda la más clara, no atinó con su testarazo desde el área pequeña tras un gran envío de David Barral.



El Deportivo, que no lanzó a puerta en el primer tiempo, sólo lo intentó con sendos tiros lejanos del turco Colak Emre y de Juanfran Moreno.



El Granada salió tras el descanso muy volcado sobre la meta deportivista y pudo marcar en un saque de esquina en el que el marroquí Mehdi Carcela-González no acertó a rematar pese a estar en franca posición para acertar, y en otro remate de Andreas Pereira bien parado por Tyton.



El mexicano Guillermo Ochoa realizó su primera parada del partido en una falta lanzada por Emre, aunque poco despues, en el minuto 64, no pudo evitar el 0-1 de Andone pese a que en primera instancia le ganó la partida en el mano a mano mas no fue capaz de quedarse con el esférico y el rumano empujo a placer a gol.



El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, que había empezado el partido con la defensa de tres centrales y dos carrileros que tan bien le funcionó en la anterior jornada contra el Barcelona, se jugó el todo por el todo con el 0-1 y realizó dos cambios muy ofensivos para intentar remontar el partido.



Los disparos de David Barral y Andreas Pereira no encontraron portería, aunque la opción más clara para empatar fue la de Carcela-Gonzalez, cuyo colocado chut se fue rozando el poste.



Encontró el Granada premio en el minuto 80 a su empuje poco después a balón parado en una larga jugada en la que remató al larguero David Barral, sacó la zaga un remate posterior y entre otro centro-chut de Barral y el intento de despeje de Tyton junto a Lombán la pelota acabó entrando en la portería para convertirse en el empate local.



Con el Granada volcado tuvo el Deportivo tres ocasiones clarísimas para llevarse el 1-2, pero Ochoa hizo dos espectaculares paradores ante el portugués Bruno Gama y el brasileño Guilherme Dos Dos Santos, y el costarricense Celso Borges remató fuera de cabeza.



El Granada también pudo ganar, pero Tyton también evitó el 2-1 ante Barral y David Lombán remató fuera de cabeza en la última acción de peligro en el tiempo añadido.



- Ficha técnica:



1 - Granada: Ochoa; Isaac Cuenca, Vezo, Lombán, Saunier (Boga, m.64), Gabriel Silva; Jon Toral (Kravets, m.69), Uche (Sergi Samper, m75), Carcela-González, Andreas-Pereira; y Barral.



1 - Deportivo de la Coruña: Tyton; Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho; Mosquera, Borges (Faycal, m.86); Bruno Gama, Marlos Moreno (Babel, m.61), Çolak (Guilherme, m.75); y Andone.



Goles: 0-1, M.64: Andone. 1-1, M.80: Lombán.



Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (C. Navarro). Mostró cartulinas amarillas al local Saunier y a los visitantes Borges y Luizinho.



Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Santander, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.500 espectadores.