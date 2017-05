Griezmann, listo para marcharse del Atlético porque quiere "ganar títulos"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann aseguró hoy que "jugar bien y marcar goles no es suficiente" y que quiere "ganar títulos", para lo cual se declaró dispuesto a salir del club madrileño.



En una rueda de prensa en la que presentó su autobiografía titulada "Derrière le sourire" (Detrás de la sonrisa), el jugador afirmó que le gusta el fútbol "para ganar trofeos y para vivir emociones fuertes".



"He llegado a un nivel en el que jugar bien y marcar goles no es suficiente. Eso ya se acabó. Ahora quiero ganar títulos y en función de eso voy a decidir mi futuro", dijo.



El futbolista hizo estas declaraciones un día después de haber asegurado en la televisión francesa que había "seis posibilidades sobre diez" de firmar por el Manchester United que entrena el portugués Jose Mourinho.



En sus declaraciones de hoy, Griezmann reconoció que el Atlético de Madrid ha cumplido esta temporada el objetivo, que era acabar terceros en la liga, pero aseguró que "los jugadores quieren más".



"Si tengo que cambiar de equipo, lo haré sin problema", explicó el todavía jugador rojiblanco, un club al que se incorporó en 2014 procedente de la Real Sociedad.



"Con el Atlético hemos llegado a una final y a una semifinal de la Liga de Campeones, nos hemos quedado cerca, pero nos ha faltado algo", aseguró Griezmann.



El jugador aseguró que "el club tiene que ver" como hace para mejorar el nivel, algo que "dependerá de los fichajes" que haga esta temporada.



Sobre su futuro, Griezmann indicó que "podría ser Inglaterra, porque está de moda", aunque también citó Alemania, China y Estados Unidos.



En los dos últimos días, el atacante ha cambiado su actitud con respecto a las últimas semanas, en las que se había mostrado cómodo en el Atlético de Madrid.



Anoche afirmó que "en las dos próximas semanas" decidirá su futuro para irse tranquilo de vacaciones.



Entre las opciones que bajara está también quedarse en el club rojiblanco, que cifró en "siete sobre diez".



Con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, Griezmann puede abandonar el Atlético de Madrid en un momento clave, puesto que si el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) no les quita la sanción no podrán fichar la próxima temporada.