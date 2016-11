El Hércules sueña con el Camp Nou y el Barça se olvida de la Copa

El Barcelona, vigente campeón de la Copa del Rey, sólo pudo arrancar un empate (1-1) en Alicante ante el Hércules, equipo de Segunda B, en el encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



El resultado da ventaja al Barcelona en la eliminatoria de cara al encuentro de vuelta, fijado para el 21 de diciembre en el Camp Nou, pero los pupilos de Luis Enrique Martínez no dejaron buenas sensaciones en Alicante.



El Hércules, que en el grupo III de Segunda B está clasificado a diez puntos del filial barcelonista, se adelantó incluso en el marcador gracias a un tanto de David Mainz en el arranque de la segunda mitad, y el juvenil Carles Aleñá empató para el Barcelona.



La imagen del Barcelona no fue nada positiva ante un rival teóricamente inferior. Luis Enrique apostó por una alineación con jugadores que gozan de menos protagonismo en Liga y estos no supieron aprovechar su oportunidad para pedir más minutos.



El conjunto catalán se mostró impotente en los primeros 45 minutos para superar la maraña defensiva que hoy tejió el técnico Luis García Tevenet, que cambió el sistema habitual del Hércules para reforzar las tareas de su equipo en la retaguardia con una línea de cinco defensas.



Un disparo de falta de Paco Alcácer -que un partido más se quedó sin estrenarse como goleador con el Barcelona- provocó la primera intervención del meta Iván Buigues. Pero poco más hizo el equipo de Luis Enrique en ataque en la primera mitad.



Los azulgrana tuvieron el balón pero el Hércules cada vez se sintió más cómodo y empezó a buscar las contras, con el lateral Albert Dalmau como lanzador y José Gaspar como ejecutor, aunque sin acierto.



El partido llegó con empate a cero al descanso y en el arranque del segundo periodo fue cuando asomaron los goles por el Rico Pérez. El primero en golpear fue el conjunto alicantino, tras ganar David Mainz la partida a defensa y portero en un balón centrado al segundo palo.



El Barcelona había vuelto al terreno de juego otra vez dormido y únicamente despertó tras el gol alicantino. Empató con un disparo lejano de Aleñá que sorprendió a Iván Buigues y a partir de ahí ya se hizo más dueño de la situación.



Digne tuvo la opción de marcar el uno a dos con un tiro escorado dentro del área que repelió Iván Buigues, también certero para evitar otro tanto de Marc Cardona, que había entrado al campo poco después de que Luis Enrique echara mano de André Gomes.



Pero la reacción visitante llegó tarde y el partido encaró el final con un Barcelona más voluntarioso pero poco acertado y un Hércules al que el paso de los minutos le pasó factura físicamente.



- Ficha técnica:



1 - Hércules: Iván Buigues; Dalmau, Fernando Román, Pedro Inglés, Rojas, Peña, Omgba, Juanma Espinosa, José Gaspar (Miñano, m.70), Salinas (Chechu, m.70) y Mainz (Berrocal, m.78).



1 - Barcelona: Cillessen; Áleix Vidal, Borja López, Umtiti (Nili, m.68), Digne, Carbonell (André Gomes, m.68), Aleñá (Cardona, m.75), Denis Suárez, Rafinha, Arda y Alcácer.



Goles: 1-0. Min.51: Mainz. 1-1. Min.57: Aleñá.



Árbitro: Ocón Arráiz (Colegio Riojano). Amonestó a Paco Peña, del Hércules.



Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, disputado en el estadio Rico Pérez de Alicante ante unos 16.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente aéreo en el que volaba el club Chapocoense brasileño.