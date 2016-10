El holandés Babel rompe la racha negativa del Dépor en el descuento (2-1)

El holandés Ryan Babel rompió la racha negativa del Deportivo (2-1) con un gol desde fuera del área en el tiempo de descuento que sirvió al equipo coruñés para superar a un Sporting que encajó su cuarta derrota consecutiva.



El primer gol de Babel en la Liga desequilibró un partido que el Sporting había neutralizado en uno de sus escasos remates a la portería deportivista.



Los blanquiazules, voluntariosos en ataque, se veían incapaces de regresar al camino de la victoria después de haber logrado la anterior de la temporada en la primera jornada, ante el Eibar (2-1), pero encontraron el camino del triunfo en la prolongación del partido.



Los dos equipos se presentaron en Riazor inmersos en una racha negativa de resultados y propusieron un ritmo alto desde el inicio del encuentro.



En el césped del campo coruñés, que será sustituido por completo en los próximos días, no tardaron en intercambiarse los primeros golpes, pero ni Cop ni Çolak, el más activo de los coruñeses, inquietaron a los porteros y el Sporting ni siquiera llegó a tirar entre los tres palos en todo el primer periodo.



El Deportivo se mostró seguro en defensa con la reaparición del brasileño Sidnei Rechel en escena después de tres partidos de baja por una lesión muscular y no dejó que las acciones ofensivas de los asturiano se concretaran en el área hasta la segunda parte.



Los blanquiazules, más necesitados que los asturianos, con dos puntos menos en las anteriores seis jornadas y tras cinco partidos sin ganar, fueron más ambiciosos en el primer acto.



De la elaboración del juego de los gallegos se encargó Çolak, que buscó al rumano Florin Andone a los siete minutos con un centro que el delantero cabeceó fuera, y también intentó asistir a Albentosa en un saque de esquina que el central cabeceó con poderío y que Cuéllar despejó con reflejos.



Esas ocasiones metieron en el partido al Deportivo, que encontró el tanto a diez minutos del descanso con una falta que ejecutó Çolak, remató de cabeza Borges, interceptó Sergio Álvarez y recogió de nuevo el internacional costarricense para marcar con la zurda su segundo gol de la temporada.



El Sporting no reaccionó en los instantes finales del primer tiempo y tuvo que esperar al arranque del segundo para obligar a intervenir al argentino Germán Lux con un disparo tímido y centrado de Víctor Rodríguez.



Con los asturianos más volcados, el Deportivo tuvo la opción de ampliar la renta a los 55 minutos en otra acción a balón parado, un saque de esquina que cabeceó Andone y que milagrosamente logró despejar Cuéllar.



El conjunto coruñés no aprovechó esos acercamientos al área del equipo asturiano, que lejos de amedrentarse dio un paso al frente con la entrada de Borja Viguera por Ndi.



Ese avance lo confirmaron los de Abelardo Fernández a los 65 minutos en un saque de esquina que ejecutó Moi Gómez y remató de cabeza Sergio Álvarez libre de marca (con tres deportivistas detrás) para batir a Lux y restablecer la igualada.



Los cambios que introdujo Gaizka Garitano surtieron el efecto deseado en el tiempo de descuento, cuando Babel, que ha mejorado su estado de forma, recogió un balón en línea de tres cuartos de ataque, regateó al rival que le salió al paso, armó la pierna derecha y colocó el balón ajustado al poste, imposible para Cuéllar.



- Ficha técnica:



2 - Deportivo: Lux; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Fernando Navarro; Mosquera, Borges (Guilherme, min.83); Bruno Gama, Emre Çolak, Marlos Moreno (Babel, min.68); y Florin Andone.



1 - Sporting: Cuéllar; Lillo, Babin, Jorge Meré, Isma López; Sergio Álvarez, Moi Gómez; Víctor Rodríguez (Afif, min.68), Dani Ndi (Borja Viguera, min.56), Burgui (Carmona, min.78); y Cop.



Goles: 1-0, min.35: Borges. 1-1, min.65: Moi Gómez. 2-1, min.92: Babel.



Árbitro: De Burgos Bengoetxea, del colegio vasco. Amonestó a Sergio Álvarez (min.43), Moi Gómez (min.54), Meré (min.59) e Isma López (min.85), por parte del Sporting.



Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Riazor ante 24.957 aficionados según el Deportivo. Más de 3.000 seguidores del Sporting en la grada.