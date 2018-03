Husillos pierde el oro mundialista en los despachos

Óscar Husillos y el dominicano Luguelín Santos, que habían obtenido las medallas de oro y plata en la final mundialista de 400 metros, perdieron sus preseas en los despachos, descalificados por pisar fuera de calle, en tanto que los dos repescados del equipo español, Ana Peleteiro (triple) y Saúl Ordóñez (800), se llevaron sendas medallas de bronce.



Una infracción milimétrica, según dijo el presidente de la Federación Española, Raúl Chapado, privó a Husillos de una victoria incontestable después de poner de manifiesto que era el mejor sobre la pista.



La medalla de oro pasó al checo Pavel Maskal con 45.47, la de plata al estadounidense Michael Cherry con 45.84 y la de bronce al trinitense Deon Lendore con 46.37.



En un comentario que le honra, Maslak declaró que este oro le sabía a bronce. "Óscar y Luguelín han sido superiores a mí. Este oro me sabe a bronce", confesó.



La ruleta de las descalificaciones, que el viernes dio lugar al hecho insólito de que todos los atletas de una misma serie resultaran descalificados, se ha cobrado en la final a los dos mejores, Husillos y Santos.



El español había ganado la carrera tras avasallar a sus rivales con una marca de 44.92 que habría sido la mejor marca en la historia de los campeonatos y nuevo récord de Europa.



Luguelín Santos, subcampeón olímpico en Londres 2012, llegó segundo con 45.09, que habría sido nuevo récord nacional, y el checo Pavel Maslak, dos veces campeón, había llegado tercero con 45.47.



Husillos dominó la carrera de punta a cabo. Tomó la cuerda al entrar en calle libre, pasó el 200 en 21.26 y no dejó la menor opción a sus rivales en el último giro. Pero el vídeo reveló que había pisado fuera de calle y recibieron la mala noticia cuando atendían a la prensa.



De no haber sido descalificado, Husillos habría borrado de las listas el viejo récord de Europa del alemán Thomas Schoenlebe (45.05), que databa de hace treinta años, del 5 de febrero de 1988.



El palentino era el tercer español que subía al podio de 400 en unos Mundiales bajo techo. Antes lo hicieron Cayetano Cornet (bronce en Budapest`89 y Sevilla`91) y Sandra Myers (plata en Sevilla`91).



Su marca era, además, la mejor conseguida por un español tanto en sala como al aire libre, ya que el récord nacional al aire libre lo tiene Cayetano Cornet con 44.96.



Era la novena carrera de la temporada para el velocista de Astudillo, de 24 años, que este año había ganado todo lo que ha corrido, tanto en 200 como en 300 y 400 metros.



El leonés Saúl Ordóñez pasó en pocos minutos de ser tercero con 1:48.01 en la final de 800 a ser segundo por descalificación del estadounidense Drew Windle por obstruir a un contrario y otra vez tercero tras la recalificación de este.



Fue una carrera lenta que no supo gestionar el salmantino Álvaro de Arriba, que competía resfriado y terminó quinto con 1:48.51, aunque ascendió al cuarto tras la descalificación.



El polaco Adam Kszczot, invicto este año, refrendó su condición de favorito y se llevó el título con 1:47.47, seguido de Windle (1:47.99) y del berciano Ordóñez, que llegó al Mundial repescado por la IAAF tras la renuncia del sevillano Kevin López.



Era la segunda medalla para el equipo español, horas después del bronce obtenido por Ana Peleteiro en el triple salto. Los dos repescados para el Mundial regresan a España con medalla.