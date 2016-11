Isidoro Hornillos acusa veladamente a Chapado de "mendigar votos"

Isidoro Hornillos, presidente de la Federación Gallega de Atletismo, ha repasado sus números en Galicia como aval para sustituir a José María Odriozola al frente de la Federación Española y ha acusado veladamente al otro candidato, Raúl Chapado, de "mendigar votos con el dinero de todos".



Hornillos compite con Chapado para suceder al actual dirigente, que lleva 27 años al frente de la Federación, en la Asamblea que se celebrará el 26 de noviembre.



Sin llegar a nombrar a Chapado, el único que rivaliza con Hornillos en la carrera electoral a la presidencia de la Federación tras la retirada de la candidatura de Manel González, el dirigente de la Federación Gallega aludió a él en varias ocasiones durante su repaso de la gestión en el ente autonómico.



"Algún candidato está ofreciendo núcleos para que le voten. Me parece lamentable. Yo no voy a hacerlo. Es hipotecar al atletismo español. Yo quiero imponer criterios objetivos. Me parece un atraso que un candidato esté mendigando votos con el dinero de todos", expuso.



También reprochó a Chapado que no haya accedido a debatir públicamente sobre las propuestas de ambos candidatos para la Federación Española, algo que Hornillos propuso en junio cuando presentó su programa.



A la hora de refrescar sus números en la Federación Gallega dijo que "solamente" quería "mirar atrás" para poder "poner en valor lo que se ha hecho" en Galicia y que "es mérito no solo del presidente, sino de un trabajo enorme, de muchas personas".