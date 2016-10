José Antonio Hermida da por terminada su carrera al máximo nivel

El ciclista español José Antonio Hermida, campeón del mundo de campo a través de bicicleta de montaña en 2010 y subcampeón olímpico en Atenas 2004, ha anunciado este miércoles que deja esa especialidad, pero que aún se considera "competitivo para disputar carreras por etapas y maratón".



Tras 20 años como corredor profesional, Hermida ha decidido dar por finalizada su carrera al máximo nivel a los 38 años, informa en las redes sociales.



"Estoy muy contento y orgulloso de lo conseguido durante estas dos décadas de competir por todo el mundo. He ido creciendo año a año y he conseguido asentarme en la elite mundial durante casi toda mi carrera", señala el ciclista catalán.



"He ganado carreras en Copa del Mundo, títulos continentales, nacionales, una medalla olímpica y pude conseguir mi sueño de ser campeón del Mundo. Pero los años pasan y hay que saber leer cuándo cambiar de terreno de juego. Nada dura para siempre", explica.



Aun así, el corredor de Multivan-Merida no dejará la competición: "Dejo el XCO (campo a través), pero creo que sigo siendo competitivo para disputar carreras por etapas y maratón", precisa.



"Simplemente es adaptarse a nuevas realidades que llegan y reciclarse para seguir siendo competitivo. Hay que ser flexible y entender que todo tiempo acaba y sólo se trata de encontrar nuevas metas que me sigan motivando con aquello que es mi forma de entender la vida. Estoy listo, preparado y, lo más importante, muy ilusionado", agrega Hermida, campeón de Europa en 2002, 2004 y 2007.