Lendoiro comparece en el juzgado sin responder a la acusación ni al Dépor

Augusto César Lendoiro expresidente del Deportivo, ha comparecido, a petición propia, este viernes en el Juzgado de Instrucción Número 3 de A Coruña, donde respondió durante tres horas las preguntas que le formuló la jueza, pero no a las de las otras partes, entre ellas la acusación particular y el club coruñés.



El exdirigente del Deportivo declaró en calidad de investigado en la causa que indaga si pudo haber cometido delitos societarios en los últimos años de su gestión al frente del club, entre 2007 y 2014.



Lendoiro había sido citado dos veces para declarar, pero en ambas se había acogido a su derecho a no hacerlo a la espera de que la Audiencia Provincial se pronunciara sobre un recurso que había presentado para invalidar la instrucción por no haberle sido permitido personarse en el caso cuando él lo solicitó, meses antes de que el Juzgado le considerara investigado.



Finalmente, la Audiencia desestimó el recurso y a la vista de que el Juzgado no le citaba nuevamente para declarar, el abogado de Lendoiro solicitó en septiembre que se le tomara declaración y la jueza que ahora lleva el caso, que se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña el pasado verano, accedió a la petición.



Lendoiro se presentó en el juzgado minutos antes de la hora a la que estaba citado, las 09:30, entró en la sala poco antes de las 10 y la abandonó a las 13 horas.



En esas tres horas dentro de las dependencias judiciales se negó a responder las preguntas de la acusación particular, la que ejerce uno de los dos accionistas del Deportivo que presentó la denuncia en noviembre de 2014; las del otro investigado en el proceso, el exasesor jurídico del club Germán Rodríguez Conchado; y las del Deportivo, que se ha personado como perjudicado.



Lendoiro accedió a responder las cuestiones que le fomulase la jueza, Margarita de Ron, y también a las del Ministerio Fiscal, pero éste no estuvo presente en la vista.



Fuentes de la acusación indicaron a EFE que el exdirigente blanquiazul no fue claro en sus explicaciones cuando la jueza le preguntó por cuestiones como los desajustes entre la deuda que reclamaba Hacienda y la que reflejaban las cuentas del club, y afirmaron que el expresidente se fue "escabullendo" de esos temas.



También señalaron que su abogado centró su cuestionario en el convenio y el concurso de acreedores y recordaron que no es por lo que se le investiga en este proceso, sino por los años anteriores de su gestión.



A la salida de las dependencias judiciales, el que fuera presidente del Deportivo 25 años, desde finales de los ochenta hasta enero de 2014, afirmó a los periodistas que el interrogatorio fue "muy correcto, muy normal" y "todo" salió "muy bien".



"Ahora hay que esperar porque este juego es callado. Las cosas que se hablan dentro deben quedar dentro, igual que en los campos de fútbol. La impresión es buena, en estas épocas de presiones mediáticas espero que no las haya en este caso y que demos toda la libertad a la jueza para que pueda tomar las decisiones que considere oportunas", sostuvo.



Por su parte, el otro investigado, Germán Rodríguez Conchado, que acudió al Juzgado en representación de sí mismo, aseguró que Lendoiro defendió ante la jueza que en el Deportivo no ha habido "ninguna manipulación de las cuentas".



"Creo que (Lendoiro) dejó muy claro toda la trayectoria que tuvo desde el 2007, que no se modificó ninguna cantidad de las que se incorporaron a las cuentas, que él no decidió, como es la realidad, ninguna de las cantidades que había que incorporar (a las cuentas) y que todas venían avaladas por certificaciones de profesionales".



Conchado afirmó además que "no hay ninguna prueba" y "ni siquiera" ve "convencimiento a las partes acusadoras, empezando por la Fiscalía porque no ha estado presente en la declaración".



Además, el exasesor jurídico del Deportivo explicó que Lendoiro. en su declaración, indicó que "las cantidades que figuraban en la contabilidad y más concretamente las referentes al valor de la plaza en Primera División, al valor de la plantilla y al valor de uso del estadio (de Riazor) no las inventaba él (Lendoiro), sino que las gestionaba" el propio Conchado.



En este sentido añadió que "venían firmadas por los organismos competentes, que en un caso era la Comisión de la Liga o el auditor que correspondiera" y se "incorporaban" a las cuentas.



Por otra parte, Conchado manifestó no entender porque sigue siendo considerado investigado en la causa, ya que Lendoiro "se limitó a dejar muy claro" que el exasesor jurídico "sólo había intervenido como abogado".



"Mi opinión jurídica es que (Lendoiro) no puede sentarse en el banquillo con nada de lo que se ha producido aquí, pero mi opinión no estrictamente jurídica, sino en relación con el sistema, es que es muy probable que se vaya a sentar", sentenció el abogado.