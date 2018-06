Lobo Carrasco: "Mis favoritos son Alemania, Brasil, España y Messi"

El exfutbolista internacional español y del FC Barcelona Francisco 'Lobo' Carrasco dijo este miércoles que sus favoritos para ganar el Mundial de Rusia son "Alemania, Brasil, España y Messi", aunque sin especificar un orden concreto.

Carrasco acudió este miércoles a la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) junto a los exinternacionales por España Santiago Cañizares y Marcos Senna para analizar detalles de los equipos que estarán el Mundial 2018.

La charla, programada bajo el nombre de "Aspectos técnicos sobre las selecciones presentes en el Mundial de Fútbol Rusia 2018", figura dentro del Máster en Gestión Deportiva de la UPV.

"Para mí hay cuatro favoritos. Son Alemania, Brasil, España y Messi. No por ese orden, porque cualquiera tendrá opciones", dijo Carrasco, quien cree que los tres primeros tienen potencial como equipo para lograrlo y Argentina por el hecho de "tener al mejor jugador del Mundo".

Además, Lobo Carrasco apuntó a las selecciones de Nigeria, Bélgica y Francia como "animadores del campeonato" si bien no los ve en la final.

También destacó que en un Mundial hay "muchos nervios" y que el mejor antídoto es la pelota. "Alguna vez vomité antes de un partido en un Mundial, pero cuando veías la pelota se te pasaba todo", dijo.

Apeló a la fuerza del grupo como aspecto fundamental en una competición de estas características y en ese sentido dijo que en la final de la Eurocopa de Francia`84, en la que participó, el gol de falta recibido por Arconada "nos lo metieron a todos". "En la selección siempre debe haber un sentido de unidad y responsabilidad y en un Mundial deben de aumentar", manifestó.

El exfutbolista alcoyano considera que Julen Lopetegui "ha subido de nivel a la selección" y se mostró convencido de que España "no va a fracasar en el Mundial".

Para el exjugador del FC Barcelona España cuenta con el mejor medio campo de las selecciones participantes en la cita mundialista, si bien en ataque echa de menos a un jugador como "David Villa, un futbolista fundamental".

Por su parte, el hispano-brasileño Marcos Senna, campeón con España en la Eurocopa de 2008, dijo que tras ver al combinado de Lopetegui en los amistosos ante Alemania y Argentina lo ve entre las favoritas por la medida que ha dado.

Asimismo, Senna comentó que le gusta la mezcla de veteranía y juventud que ha reunido Lopetegui para afrontar el Mundial.

De su época en la selección recordó que en el partido de cuartos de final de la Eurocopa de 2008 ante Italia notó como los jugadores "llevaban una mochila de 50 kilos por ser la "temida" eliminatoria" que no superaba tradicionalmente España.

Senna, que destacó que siempre se sintió muy bien tratado en la selección pese a no ser nacido en España, recordó el frío que pasó en su debut con España en Valladolid y el día que Luis Aragonés fue a Villarreal para ofrecerle jugar en la selección.

"Luis vino a Villarreal y me dijo: míreme a los ojitos y dígame si quiere jugar con España. El día del debut hacía mucho frío y estaba calentando para jugar y Luis no me decía nada, así que le pregunté que qué quería que hiciera, y él me dijo: pues lo mismo que hace en el Villarreal", concluyó.