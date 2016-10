Lopetegui confirma la titularidad de Diego Costa

Julen Lopetegui, seleccionador español, confirmó en rueda de prensa en el Juventus Stadium la titularidad de Diego Costa como 9 para el encuentro de este jueves de la Roja ante Italia, de fase de clasificación al Mundial 2018, que dijo no tendrá sorpresas en su equipo inicial.



Lopetegui confirmó que jugará el equipo que se está publicando en los medios de comunicación y despejó la duda entre Diego Costa y Álvaro Morata.



"Mañana va a jugar Costa, lo tenemos decidido", confesó. "El once lo sabéis, no hay sorpresa al respecto. Lo más importante es lo que hagamos en el campo y que todos estén preparados para ayudar en cualquier momento porque es un partido atractivo y exigente para ir a nuestros límites y superarlos ante una gran Italia que nos va a exigir mucho. Venimos con ilusión y ganas de hacer un gran partido".



De esta forma, el seleccionador español confirmó que el equipo por el que apostará de inicio lo formarán: De Gea, Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Koke, Vitolo, Iniesta, Silva y Diego Costa.