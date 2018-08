Lopetegui: "Contentos, pero el resultado en pretemporada no es trascendente"

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, se mostró este sábado satisfecho con la victoria de su equipo ante la Juventus, por 3-1, aunque restó importancia al resultado final al considerar que en los amistosos de pretemporada el marcador "no es trascendente".



"(Estamos) Contentos, pero el resultado en pretemporada no es trascendente", señaló el técnico al ser cuestionado por la clara victoria cosechada este sábado en el encuentro correspondiente al torneo veraniego Copa Internacional de Campeones, que se celebra estos días en Estados Unidos.





"El equipo ha demostrado personalidad y hay que seguir trabajando. El plan ahora es que tenemos que recuperar y entrenar mañana bien"



El entrenador blanco valoró muy positivamente el juego del "colectivo", pero también resaltó el buen partido de Marco Asensio, quien disputó sus primeros minutos de la temporada en el segundo tiempo del encuentro de este sábado, jugando como falso delantero, "una posición a la que no está tan habituado".



"Lo importante no es dónde juegue, sino cómo juegue", afirmó Lopetegui.



El técnico no quiso entrar a valorar otro de los grandes temas de actualidad en el club blanco, la posible salida del centrocampista croata Luka Modric rumbo al Inter de Milán, aunque sí reconoció haber hablado del asunto con el presidente del club, Florentino Pérez.





"Modric es un futbolista extraordinario al que esperamos con los brazos abiertos. Es un jugador que me encanta, que me apasiona"



Por su parte, el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, restó importancia a la derrota al considerar que su escuadra se había enfrentado "un grandísimo equipo", al que auguró un gran futuro gracias al rendimiento de jugadores como Marco Asensio, Lucas Vázquez o Vinicius Júnior.



Preguntado por la llegada de la exestrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a su equipo este verano, el técnico italiano dijo que será "un privilegio poder entrenarle" y consideró que su llegada añade "más prestigio" aún al campeonato italiano.