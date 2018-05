Lopetegui no hará cambios en la lista

Julen Lopetegui se ha puesto el mono de faena para tener a los 23 internacionales listos de cara al torneo mundialista. En el camino a Sochi, sede del duelo ante Portugal, ha programado dos amistosos para valorar el estado de los jugadores españoles contra Suiza y Túnez porque reconoció que aún no tiene decidido el once con el que saltará al campo ante Cristiano Ronaldo y compañía. El primero de los bolos lo disputará sin los futbolistas del Real Madrid que se incorporarán con algo de retraso a la concentración de Las Rozas con la excepción de Dani Carvajal, quien ya está en manos de los fisios para sanar la rotura fibrilar que le forzó a salir del campo antes de tiempo contra el Liverpool en la final de la Champions League.

"Vamos a ver la evolución, las sensaciones y la última semana estará trabajando con todos. Por eso hemos pensado que merece la pena esperar por Carvajal", dijo en ‘El Larguero’ sobre el lateral del Madrid.

Mete a muchas selecciones entre las favoritas

El entrenador guipuzcoano se mostró confiado en sus posibilidades y en las de España, en el que será su primer campeonato internacional con la absoluta. Bien es cierto que colocó a muchas selecciones en condiciones de alzarse con el trofeo. Al margen de las habituales Brasil, Francia y Alemania, incluyó entre las candidatas a Inglaterra, a Bélgica y a Portugal, a las que ve muy "fuertes". En los mercados de fútbol, las apuestas coinciden con el seleccionador porque Alemania, Francia y Brasil son, junto a la ‘Roja’, las que cuentan con más argumentos futbolísticos para salir campeonas.

En el caso de la Selección, Lopetegui tendrá a Iago Aspas, Rodrigo Moreno y Diego Costa, tres jugadores con presente o pasado en el Celta de Vigo, luchando por el puesto de nueve, aunque por características no descarta que en algún momento puntual coincidan sobre el campo. Los tres han hecho méritos para entrar en la convocatoria y dejar sin hueco en la misma a Álvaro Morata, que podría regresar a la Juventus. El ex del FC Porto confirmó que tuvo una conversación privada con el atacante del Chelsea antes de dar a conocer a los 23 citados, en la que se entiende que le explicó los motivos de su ausencia. No obstante, Lopetegui no olvidó citar a otros como Vitolo, Sergi Roberto, Asier Illarramendi y Marc Bartra y a los que también le dolió dejar fuera.

En cualquier caso, las puertas del equipo español estarán abiertas en el futuro para todos ellos con Lopetegui. Recientemente, ha renovado con la RFEF hasta 2020, por lo que su proyecto seguirá adelante dos años más, independientemente de lo que ocurra este próximo verano en Rusia.