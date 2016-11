Lorenzo domina la primera jornada a pesar de Márquez

El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) dominó la primera jornada del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP al ser el más rápido en las dos tandas libres disputadas el primer día en el circuito Ricardo Tormo.



Lorenzo marcó un mejor tiempo de 1:30.463, 247 milésimas de segundo más rápido que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien hasta ese momento había sido el más rápido, mientras que los también españoles Maverick Viñales (Suzki GSX-RR) y Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1) acabaron tras ellos, completando el póquer de españoles al frente de la categoría.



No fue hasta los últimos minutos de entrenamiento cuando los principales pilotos consiguieron bajar sus tiempos matinales y casi como no podía ser de otra forma, el primero en hacerlo fue Marc Márquez, quien superó al hasta entonces líder, el también español Jorge Lorenzo.



Márquez encadenó un par de vueltas por debajo del minuto y 31 segundos, con lo que dejaba a su inmediato perseguidor a casi medio segundo de distancia, aunque ese era el momento, los diez últimos minutos, en los que todos los pilotos entraban en sus talleres a montar neumático nuevo para rebajar tiempos.



Así, poco después, Lorenzo se vio superado tanto por el español Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1) como por el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP16), pero sin romper ninguno de ellos la barrera del minuto y 31 segundos, hasta que llegó el también español Maverick Viñales (Suzuki GSX-RR) para colocarse segundo con 1:30.775, a escasamente 65 milésimas de segundo del piloto de Repsol Honda.



Todavía había tiempo de entrenamiento por delante y saltó Jorge Lorenzo a la palestra, al rodar en 1:30.463 para situarse líder con casi tres décimas de segundo de ventaja sobre Márquez, que dejó tras el rebufo de su Repsol Hondas a Maverick Viñales y Pol Espargaró.



Aleix Espargaró, con la segunda Suzuki oficial, acabó en la sexta plaza, por delante de los italianos Andrea Iannone (Ducati Desmosedici GP16) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).



Rossi logró estar en los primeros minutos entre los mejores de MotoGP, pero con el paso de los minutos fue perdiendo paulatinamente posiciones hasta tener que conformarse con la octava plaza en un trazado en el que sus últimas victorias datan de 2003 y 2004.



Una vez más parece quedar claro que el circuito Ricardo Tormo no se adapta demasiado bien a las características de Valentino Rossi, quien se tendrá que esforzar para ascender posiciones en la clasificación si no quiere verse obligado a tomar la salida desde una retrasada tercera línea en esa formación el próximo domingo.



Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), probándose tras el período de recuperación de las tres fracturas que sufrió en Japón, ganó dos posiciones con respecto a la mañana y concluyó décimo el día.



Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP14.2) acabó en la decimotercera posición, con Álvaro Bautista (Aprilia RS-GP), decimoséptimo, en tanto que Esteve "Tito" Rabat (Honda RC 213 V) fue el único que no consiguió mejorar sus tiempos de la mañana y se vio relegado a la vigésimo primera plaza, sólo por delante del finlandés Mika Kallio, quien protagoniza el "estreno" de la KTM RC 16 de MotoGP en competición, aunque acabó a algo más de tres segundos de Lorenzo.