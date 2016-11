Lorenzo domina de principio a fin en Valencia

El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) dominó de principio a fin la categoría de MotoGP en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se disputó este domingo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde el francés Johann Zarco (Kalex) y el surafricano Brad Binder (KTM) refrendaron con autoridad sus títulos mundiales en sus respectivas categorías.



Lorenzo se despidió de la marca con la que debutó en MotoGP como lo hacen los grandes campeones, con una victoria forjada desde la primera hasta la última vuelta en el circuito Ricardo Tormo, ayudado en cierta medida por la mala salida de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y el mucho tiempo que tardó en superar a sus rivales de turno, que le impidieron pelear por la victoria.



El piloto de Yamaha no falló en la salida y al llegar a final de recta encabezó un pelotón en el que tras su estela se situó el italiano Andrea Iannone (Ducati Desmosedici GP16), el español Maverick Viñales (Suzuki GSX-RR), Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), y poco después el también italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP16).



Márquez, algo rezagado al apagarse el semáforo al no conseguir evitar que se levantara la rueda delantera de su moto, se tuvo que fajar con algunos rivales para completar el primer giro en la quinta plaza, pegado tras el rebufo de Rossi y por delante de su propio compañero en el equipo Repsol Honda, Dani Pedrosa, quien hizo una buena salida y pasó de la octava a la sexta plaza.



El piloto de Yamaha, con vuelta rápida y nuevo récord de carrera ya en el segundo giro (1:31.179), aprovechó que todo se le puso de cara para marcar diferencias; también en el tercer giro con nuevo récord de vuelta rápida, y tras él se formó un cuarteto con Iannone, Viñales, Rossi y Márquez.



Rossi no pudo con Iannone y aunque rodó un tiempo por delante de él, nunca se llegó a despegar, por lo que fue Marc Márquez el que pasó a la acción para superar a ambos con arriesgadas acciones y consolidar la segunda posición a la par que recortaba diferencias con Jorge Lorenzo, si bien ya era demasiado tarde como para intentar alcanzarlo sin cometer un error.



El británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), noveno en el decimosexto giro, se fue por los suelos en el siguiente, lo que permitió ganar una posición tanto a Álvaro Bautista (Aprilia RS-GP) como a Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP14.2), que luchaban entonces por el undécimo puesto junto al italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP15).



Bautista acabó décimo, por delante de Héctor Barberá, mientras que Maverick Viñales fue quinto, con Pol Espargaró, sexto, por delante de su hermano Aleix (Suzuki GSX-RR) y con "Tito" Rabat (Honda RC 213 V), decimoséptimo.



El francés Johann Zarco (Kalex) concluyó la temporada como los grandes campeones, con su séptima victoria de la temporada en Moto2, las mismas que el surafricano Brad Binder (KTM) en Moto3.



Alex Rins (Kalex), que concluyó la carrera en quinta posición, al ser superado en la última curva por el británico Sam Lowes (Kalex), pudo certificar la tercera plaza final por escasamente un punto sobre el italiano Franco Morbidelli (Kalex), que acabó tercero, por detrás del suizo Thomas Luthi (Kalex).



Binder ratificó su superioridad durante la temporada, en la que logró un margen de ventaja sobre su inmediato perseguidor en el campeonato, el italiano Enea Bastianini (Honda), de 142 puntos, apenas cinco puntos menos que los que sumó Valentino Rossi en 2005 en MotoGP respecto a su compatriota Marco Melandri.