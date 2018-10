"Louzán está en el fútbol para beneficiarse"

Gustavo Falque, presidente del Coruxo, pasó en cuatro años de ser el principal apoyo de Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega, a su opositor. "No lo conocía mucho", asegura el hasta hace pocos meses vicepresidente de la Galegal. Ahora, tras unas semanas de reflexión, anuncia que intentará acceder a la presidencia para "devolver el fútbol gallego a la gente del fútbol". A juicio del mandatario del Coruxo, en la actualidad, "el presidente trasladó su gabinete de la Diputación a la Federación Galega para beneficiarse él y los suyos. La entidad es un instrumento para su ego personal".

¿Por qué decide dar el paso?

Porque realmente estaba descontento con el rumbo tomado por Rafael Louzán en la federación. Tengo muchos motivos. Hace cuatro años estuve ayudando en lo que podía para que él saliera y ahora veo que tengo la obligación de explicar al fútbol de Galicia el porqué de esta situación. Lo mejor es presentarme y dar los razonamientos adecuados porque el actual presidente está causando un daño muy grande a la federación.

¿Llegó a arrepentirse de apoyarlo?

No lo conocía lo suficiente. En aquel momento creía que era una persona que podía ayudar al fútbol gallego, pero una vez que pude ver todo lo que vi, tomé la decisión de dejarlo. No funcionaba la federación como debería. Tiene que ser un servicio para los clubs, los jugadores y las competiciones, pero se convirtió en un instrumento de ego personal del presidente y del grupo que lo acompaña.

¿Se sintió traicionado?

La verdad es que me volqué. Creía que si se hacía todo lo que se prometió, se iba a realizar una buena labor. Después pude comprobar que todo eso no era en favor de la federación, era para beneficiarse él mismo y la gente que metió ahí procedente de la política. Entró todo su gabinete de la Diputación y, a mayores, contrataron a ocho personas más. Creó una federación aparte. Deshizo toda la estructura del fútbol gallego y ahora tenemos una serie de problemas que es preciso solucionar. La entidad corre riesgos que no debería.

¿Cuáles son los problemas?

Más adelante daré detalles de todo eso. Pero en la actualidad estamos en el proceso de formar la asamblea. Como es habitual, se ha transformado en una pelea política. Están interviniendo alcaldes para presionar a los clubs. Esas son sus armas y esto es un problema del fútbol, que debe resolver la gente del fútbol, sin presiones de la esfera política. Como hace con todo, Louzán transforma la federación y las elecciones en un tema político. También veo que hay irregularidades en el voto por correo.

¿Qué irregularidades?

Se recogen peticiones de voto de futbolistas que ellos mismos no saben que las han pedido. Lo que recomiendo a todos los jugadores es que voten, por correo o de forma presencial, pero que lo hagan ellos. Somos todos mayores y nadie precisa que le hagan un certificado, no deben fiarse. Que tengan cuidado, que lo hagan ellos. Nada de dárselo a alguien que lo va a buscar para llevarlo a Santiago. Es la única forma de asegurarse que mantienen el voto que quieren.

¿Cuántas llamadas recibió para animarlo a presentarse?

Desde que se conoció que no iba a seguir, mucha gente del fútbol me llamó para pedirme que me presentara. Me dieron su apoyo, pero me pedían ese paso adelante.

¿Tiene apoyos en el norte de Galicia?

Voy a intentar conseguir todos los apoyos necesarios. Tengo claro que me voy a presentar y creo que el 10 de diciembre, cuando sean las votaciones, habrá dos candidatos: Rafael Louzán y otro más.

Está realmente quemado con Louzán.

Creo que están viviendo del fútbol. Los ciudadanos lo echaron del mundo de la política y también lo hizo su partido después. Pero vino al fútbol y ahora vive de él.