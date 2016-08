Lucas no entra en la convocatoria del Dépor para ultimar su fichaje con el Arsenal

El jugador del Deportivo Lucas Pérez se ha caído de la convocatoria del conjunto coruñés para el partido de este viernes ante el Betis, a la espera de que cierre su marcha al Arsenal inglés, que está pendiente de el jugador supere el reconocimiento médico en Londres.



Lucas había sido incluido por su técnico en el conjunto coruñés, Gaizka Garitano, en la lista de convocados para el choque con el Betis, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Santander.



El técnico citó a 20 jugadores pendiente del futuro de Lucas y del central brasileño Sidnei Rechel, a quien sí ha conseguido retener el equipo blanquiazul ante la oferta que tenía del Valencia.



El club coruñés, que aún no ha oficializado el traspaso, ha informado en su página web que el Deportivo "se desplaza mañana (viernes) a Sevilla para enfrentarse al Real Betis con 19 futbolistas convocados en lugar de los 20 anunciados" y ha apuntado que Lucas "no viajará a Sevilla, con permiso del club".



El delantero jugará en el Arsenal, si supera en Londres el pertinente reconocimiento médico, tras el acuerdo del club inglés con el jugador y el Deportivo de La Coruña.



El equipo londinense abonará la cláusula de rescisión cifrada en 20 millones de euros, informaron a Efe fuentes de la negociación del fichaje y Lucas firmará por cuatro años con el Arsenal.



El máximo goleador blanquiazul de las dos últimas temporadas recibió esta semana las ofertas de, al menos, dos clubes británicos, el Everton y el Arsenal, pero ha sido este último el que ha convencido al club coruñés y al jugador, según las citadas fuentes.



El Arsenal pretendía abonar los 20 millones de euros en varios plazos, algo que la dirección del Deportivo no ha aceptado ya que Lucas es uno de sus referentes y la operación se produce en los últimos días del mercado, lo que le supone un serio contratiempo, añadieron.



Las mismas fuentes indicaron que el club gallego, ante la oferta del equipo londinense, no tenía posibilidad de retener al jugador, al que le había hecho una propuesta de renovación de contrato.



El traspaso del delantero gallego está a falta de ser oficializado por los dos clubes, una vez Lucas supere en Londres el reconocimiento médico.



Este jueves por la mañana completó su último entrenamiento en Abegondo con el Deportivo y pese a que en un primer momento fue incluido en la convocatoria del equipo para el partido ante el Betis, finalmente no viajará y se desplazará a Madrid, para volar el viernes a Londres, para firmar un contrato por cuatro temporadas.