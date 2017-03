Luis Enrique anuncia que dejará el Barça a final de temporada

Luis Enrique, técnico del Barcelona, anunció esta noche que no renovará su contrato con el club azulgrana a final de temporada porque necesita descansar y después de haberlo meditado mucho.



El entrenador del equipo catalán en las últimas tres temporadas cerró la rueda de prensa en el Camp Nou tras el 6-1 contra el Sporting anunciando su adiós y agradeciendo al Barcelona la oportunidad que le dio de dirigir al primer equipo.



El preparador asturiano sorprendió al término de la comparecencia al desvelar su futuro.



"Quiero terminar esta rueda de prensa de una manera especial. Hoy os anuncio a todos que no seré el entrenador del Barcelona la próxima temporada", dijo Luis Enrique.



El técnico del Barcelona desveló que en el inicio de la temporada ya explicó sus intenciones de no renovar su contrato, que expira el próximo 30 de junio, al director de deportes profesionales del club, Albert Soler, y al secretario técnico, Robert Fernández.



"Es una decisión difícil, pero meditada y pensada. Lo tengo claro. Lo anuncio. Necesito descansar", añadió.



El preparador azulgrana resaltó que tomó esta decisión por cómo vive la profesión de entrenador: "Esto significa pocas horas de descanso. Necesito descansar".



Luis Enrique puntualizó que nada cambia con vistas a los próximos tres meses, en los que buscará conquistar los tres títulos que el Barcelona todavía tiene en juego.



"Quedan tres competiciones. En una (Liga de Campeones, frente al París SG igual se alinean los astros y habrá un esfuerzo máximo, y si no quedan dos competiciones muy importantes", subrayó.