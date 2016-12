Luis Suárez: "Hemos perdido dos puntos; fuimos superiores"

Luis Suárez, delantero internacional uruguayo del Barcelona, lamentó el empate cedido en el último minuto ante el Real Madrid en el Clásico del Camp Nou (1-1), al asegurar que perdieron dos puntos en un duelo que dijo fueron "superiores".



"Hemos perdido dos puntos. Hicimos todo lo posible para llevarnos los tres pero el fútbol tiene estas cosas. En los últimos minutos ellos se vinieron arriba y pudieron empatar", señaló en Bein Sports.



Para Luis Suárez el empate final no plasmó lo ocurrido en el terreno de juego. "Fuimos superiores. Creamos muchas ocasiones de gol y cuando no concretas, ni te pones 2-0, puede pasar esto".



En su gol, que rompió el partido, Luis Suárez no opinó si estaba en posición legal o fuera de juego. "Estoy dentro del área y remato, no sé".



Y terminó lamentando la oportunidad perdida de recortar los seis puntos de desventaja con el Real Madrid. "Sabiendo que de local tenemos que ser fuertes, ahora hay que seguir y tratar de recortar algún punto al Real Madrid".