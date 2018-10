El Alavés agrava la crisis del Real Madrid en el último suspiro

Un gol del capitán del Deportivo Alavés, Manu García, en el minuto 95 agravó la crisis del Real Madrid que cayó por 1-0 ante el conjunto albiazul, tras repetir los errores de los últimos duelos.



El equipo madridista acumula así cuatro partidos consecutivos sin hacer gol y ve cómo el equipo vitoriano -que logró su primera victoria en liga en 87 años sobre el conjunto madridista- le iguala en la tabla clasificatoria con 14 puntos.



La falta de pegada y de definición en los últimos metros fue, de nuevo, la tónica de un partido en el que la entrada en la segunda mitad de Mariano Díaz, Marco Asensio y Vinicius no cambió el guión de un partido que dio un giro dramático para el equipo blanco en la recta final ante el júbilo de un Mendizorroza a rebosar.



El conjunto blanco se lanzó al ataque desde los primeros instantes del partido y acumuló varias ocasiones consecutivas como las del francés Karim Benzema, Dani Ceballos y Nacho Fernández, de cabeza, que obligaron a dar el máximo a Fernando Pacheco con sus remates.



El equipo de Abelardo Fernández, que cambió el dibujo táctico y apostó por meter más hombres en el centro del campo, esperó a los blancos e intentó sorprender al contragol pe con la velocidad de Jony Rodríguez, que atacó la banda de Álvaro Odriozola.



El inicio endiablado del Real Madrid se fue difuminando con el paso de los minutos y aunque los madridistas mantenían la iniciativa y controlaban el balón, sus ataques no eran tan directos.



La telaraña tejida por el Glorioso en el centro del campo era difícil de atravesar para los centrocampistas blancos y tanto el galés Gareth Bale, como Karim Benzema se veían obligados a salir de sus posiciones ofensivas para intentar abrir espacios con los que sacar de su zona a los centrales albiazules.



La mejor ocasión para los vascos la tuvo Mubarak Wakaso en el minuto 26 que salió trompicado en una jugada personal y se plantó en el área blanca tras apoyarse en un trabajador Jonathan Calleri, pero su disparo llegó sin fuerza a los dominios de Thibaut Courtois al golpear en un defensa.



Los alavesistas mantuvieron la presión muy alta y recuperaron un balón que se convirtió en otra buena ocasión, pues rondó la portería del guardameta francés con un centro alto de Jony Rodríguez y otro centro-chute que Rafael Varane quitó de la cabeza a Ibai Gómez.



Fueron los peores momentos para el Real Madrid que recuperó el orden, pero continuó sin claridad de ideas para encontrar fisuras en la aguerrida zaga local que repelía una y otra vez los centros que llegaban al área.



Julen Lopetegui dio entrada a Mariano Díaz en lugar de Karim Benzema en el descanso y el canterano madridista tuvo la primera ocasión recién comenzada la segunda parte, pero Víctor Laguardia le arrebató el balón con maestría cuando se disponía a disparar.



El Alavés respondió seguidamente con otra internada de Jony, que volvió a superar a Álvaro Odriozola, pero Ibai Gómez no logró rematar cuando se encontraba frente a Thibaut Courtois.



Los babazorros no se arrugaron, buscaron el primer tanto del duelo y estuvieron cerca de lograrlo mediante un disparo lejano de Rubén Duarte en el minuto 58 que tuvo que despejar el guardameta blanco con una acertada estirada.



Lopetegui buscó más creatividad con la entrada de Marco Asensio en lugar de Casemiro y recuperó las tres referencias ofensivas, cuando Gareth Bale estuvo cerca de sorprender a Fernando Pacheco en el 68 con un disparo desde fuera del área.



La mejor para el Alavés la tuvo Jony con una cabalgada en un contragolpe en el minuto 77, pero el asturiano cruzó demasiado el balón, que se perdió junto al poste izquierdo del cancerbero madridista.



La entrada de Vinicius Junior por Gareth Bale, lesionado, tampoco aportó la profundidad requerida y no logró descomponer a la sólida defensa local.



Cuando todo parecía visto para sentencia Manu García aprovechó un rechace en un saque de esquina y en el segundo palo anotó de un testarazo el único gol del encuentro, que cerró otro capítulo negro para los madridistas.

Ficha técnica:

1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Maripán (Martín Aguirregabiria, min. 87), Laguardia, Duarte; Jony, Tomás Pina, Brasanac, Wakaso (Manu García, min. 74), Ibai Gómez (Sobrino, min. 67); Calleri.



0 - Real Madrid: Courtois; Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho; Casemiro (Asensio, min. 62), Ceballos, Kroos, Modric; Bale (Vinicius, min. 80) y Benzema (Mariano, min. 45).



Goles: 1-0. M.95+: Manu García, de cabeza.



Árbitro: Jaime Latre (Colegio Aragonés). Mostró tarjeta amarilla al local Wakaso (min.53).



Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander de Primera División disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 19.461 espectadores.