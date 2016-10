Márquez no baja el ritmo y suma otra 'pole'

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sumó su séptima mejor clasificación de entrenamientos de la temporada cuando sus principales rivales, los pilotos oficiales de Yamaha, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, fallaron estrepitosamente en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island.



Márquez logró, además, volver a situarse en solitario al frente de la tabla de récords de mejores clasificaciones de entrenamientos con 65, una más que Lorenzo y Rossi, que acabaron en unas posiciones más que discretas para el potencial de sus mecánicas.



La debacle de sus rivales por el título hasta Japón, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, fue total, pues el primero, que logró "in extremis" el pase a la segunda clasificación desde la primera, acabó duodécimo a más de seis segundos y medio del flamante campeón del mundo matemático de 2016, y el segundo, el italiano, protagonizó uno de sus peores entrenamientos, decimoquinto tiempo de la categoría.



En la segunda clasificación Márquez salió al circuito y apenas completó la vuelta regresó a su taller, en donde los técnicos comenzaron a realizar cambios en su primera moto.



Con menos de diez minutos de entrenamiento Marc Márquez regresó al trazado y la amenaza cierta de una intensa lluvia a sus espaldas en breves minutos, por lo que tras una vuelta de lanzamiento, en la siguiente, Marc Márquez ya era líder de la clasificación.



La secuencia que encadenó Márquez tras su paso por talleres fue espectacular, con cuatro vueltas rápidas personales y tres de la categoría, para "endosar" un segundo y medio de diferencia a su inmediato perseguidor, Cal Crutchlow, que en la séptima vuelta que protagonizó le llevó prácticamente hasta los dos segundos de distancia sobre el español Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1), por entonces segundo, luego rebasado por el británico.



La última vuelta, ya con la bandera de cuadros ondeando en la línea de meta fue espectacular para algunos pilotos, entre ellos Pol Espargaró, que recuperó la tercera plaza tras el rebufo de su hermano Aleix, a la postre cuarto, con lo que el más pequeño de los Espargaró regresó a la primera línea de salida de MotoGP más de dos después de ser segundo en el Gran Premio de Francia de 2014.



El suizo Thomas Luthi (Kalex) sumó su tercera mejor clasificación de la temporada y la undécima de su carrera deportiva al ser el más rápido de Moto2, categoría en la que el español Alex Márquez (Kalex) sufrió una fuerte caída que obligó a su traslado en ambulancia a la clínica del circuito, en una serie en la que se produjeron numerosas caídas, entre ellas en dos ocasiones de su propio compañero de equipo, el italiano Franco Morbidelli.



También rodaron por los suelos el francés Johann Zarco (Kalex), en dos ocasiones, el británico Sam Lowes (Kalex), el español Julián Simón (Speed Up), el italiano Simone Corsi (Speed Up), el japonés Takaaki Nakagami (Kalex) o el propio Thomas Luthi, mientras que Alex Rins (Kalex) tuvo que entrar empujando la moto en su taller tras un garrafal fallo de su equipo al calcular el contenido de gasolina para la misma.



El surafricano Brad Binder (KTM) sumó su quinta mejor clasificación de entrenamientos en Moto3, por delante del francés Fabio Quartararo (KTM) y el italiano Nicolo Bulega (KTM), con Jorge Martín (Mahindra) -noveno- como el mejor español de la categoría, en tanto que Jorge Navarro (Honda), que se juega el subcampeonato del mundo con el italiano Enea Bastianini (Honda), acabó en la decimotercera posición y su rival decimosexto.