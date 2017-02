Mayweather dice que no hay acuerdo para enfrentarse a McGregor

El boxeador Floyd Mayweather publicó en Instagram que no hay todavía un acuerdo para pelar contra Conor McGregor, de la UFC, ni contra ningún otro boxeador.



En días recientes se había especulado que el acuerdo estaba cerca, pero con su declaración, Mayweather puso fin a esos comentarios.



Antes de que el peleador escribiera que aún no hay acuerdo para el combate, Anthony Marnell, presidente de la Comisión Atlética de Nevada, confirmó que la comisión recibió información de que las dos partes estaban trabajando para llegar a un acuerdo.



Marnell agregó que las conversaciones tienen que superar varios desafíos.



Pero dijo que "cuando hay mucho dinero de por medio" no es fácil descartar que las negociaciones siguen en marcha, a pesar de lo que Mayweather publicó.



Las dos partes han estado en conversaciones y hablando sobre una posible pelea desde hace casi un año.



McGregor, de 28 años de edad, es campeón de peso ligero de la UFC, mientras que Mayweather, de 39 años, es considerado uno de los mejores boxeadores de la actualidad.



El mes pasado, la UFC ofreció a McGregor y a Mayweather 25 millones de dólares para cada uno por protagonizar la pelea, pero el primero de ellos pide 100 millones e incluso dijo que está dispuesto a pelear con o sin la participación de UFC.



Marnell indicó que "las cosas se pondrán difíciles cuando todo mundo se entere que ellos quieren 100 millones de dólares, esa cifra no la digo yo, la dijeron ellos, pero esa cantidad es mucha para una pelea. Veremos qué pasa".