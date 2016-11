Messi mete al Barça en octavos de final

El Barcelona se clasificó hoy, como primero del Grupo C, para los octavos de final de la Liga de Campeones, al ganar al Celtic (0-2) en Glasgow, gracias a dos tantos de un Leo Messi estelar.



Reapareció el `10` azulgrana tras su indisposición ante el Málaga para restaurar el orden natural de las cosas. El típico día en el que Messi parece decirles a Neymar, Suárez, Rakitic y compañía: "tranquilos, todas a mí". Uno de esos días en que en solo se juega a lo que quiere la `Pulga`.



En su primera conexión de fantasía con Ney, a punto estuvo de hacer el primero, pero la entregada defensa escocesa rechazó `in extremis` el remate seco que el argentino había escogido para fusilar a Gordon.



Messi cruzó demasiado una asistencia de Jordi Alba poco después. Solo se había jugado un cuarto de hora de partido. Y a la tercera, puso el 0-1 al rematar de primeras, al palo corto de Gordon, una `picadita` sensacional de Neymar.



Tras el gol, el `crack` de Rosario continúo desplegando su inagotable repertorio en Celtic Park. A Luis Suárez le puso el segundo en un centro preciso, tras romper la cintura de Izaguirre a cinco minutos para llegar al descanso.



El delantero uruguayo cabeceó a bocajarro, pero Gordon tuvo una reacción felina que evitó el gol. Y el Celtic, que necesitaba un milagro para seguir vivo en la `Champions`, se marchó a la caseta con la sensación de que al menos seguía vivo en el partido.



Y eso que el equipo de Brendan Rodgers arrancó bien el choque. Arropado por la maravillosa atmósfera que siempre genera su estadio, yendo a buscar a los azulgranas muy arriba y presionando la salida del balón.



Sin embargo, sus buenas intenciones solo se tradujeron en una ocasión de gol en los primeros 45 minutos: un disparo de Dembelé que Ter Stegen atajó en dos tiempos.



Los locales mejoraron sus prestaciones al inicio del segundo acto. Lo probó McGregor con un inocente tiro desde la frontal y Dembelé con un tibio remate de cabeza. En ambos casos se encontraron con un concentrado Ter Stegen.



Fueron diez minutos de acoso local que se acabaron cuando Izaguirre cometió un penalti absurdo al placar a Luis Suárez en una lucha por ganar la posición dentro del área.



Messi dejó que Gordon se venciera hacia su izquierda y golpeó centrado y raso para poner el 0-2. Nueve goles en solo cuatro partidos de `Champions` esta temporada. Un escándalo.



El `10` del Barça, en otra conexión con Neymar, disparó rozando el palo derecho de la meta escocesa mediado el segundo acto. Hubiese sido la sentencia de no ser porque el duelo estaba sentenciado ya.



Tanto, que Luis Enrique aprovechó los últimos veinticinco minutos para dar entrada a Digne por Alba, hacer debutar a Marlon en sustitución de Piqué y meter a Arda para evitar la posible expulsión de Neymar, que a estas alturas del choque andaba ya demasiado caliente en su duelo con Lustig.



Con el brasileño fuera del terreno de juego, Messi se dedicó los últimos minutos a buscar a Suárez. Lo encontró a falta de siete para el final, en otra jugada individual que terminó con un regalo al punta charrúa que éste desperdició estrellando el balón en el palo.