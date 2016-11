Miguel Cardenal deja el CSD

Miguel Cardenal, que fue nombrado presidente del CSD en enero de 2012, ha anunciado que no continuará en su cargo en esta nueva legislatura política que se acaba de iniciar.



En una comparecencia de prensa convocada el lunes, y tras repasar las medidas tomadas por el CSD en los últimos cinco años, Cardenal señaló que dejaba el trabajo "más bonito que puede haber".



El hasta ahora titular del Consejo dijo que, antes de anunciar que no continuará en el cargo, había esperado a conocer el alcance de la querella que el expresidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, había presentado contra él. La querella fue archivada, según se supo el lunes.



"En el momento que conocí el archivo de la querella de la Federación Española de Tenis tuve tiempo de reflexionar del pasado y de los retos futuros. En la Federación de Tenis hemos impulsado una reforma de estatutos que impulsaba la limitación de mandatos y seria poco coherente alargar mi mandato tanto tiempo", dijo Cardenal.



"Este es el trabajo más bonito que he tenido en mi vida. He valorado la opción de seguir un tiempo para acabar con el desarrollo del Real Decreto-Ley de derechos de televisión. Tengo ilusión en ello, también la de poder trabajar en un entorno económico distinto, pero entiendo que hay que tomar decisiones importantes que condicionan el ciclo", confesó.



"Está con cierta urgencia aprobar el nuevo plan ADO y es justo que esas decisiones las adopte la persona que vaya a quedar condicionada durante los próximos cuatro años. Mi intención es dejar paso a otra persona en el CSD", manifestó Cardenal.



"Son casi cinco años los que llevo en el CSD y creo que en este tiempo hemos cambiado aspectos muy importantes del deporte español. Primero el fútbol profesional. Ha sido un problema endémico su crisis financiera porque veníamos con huelgas, problemas económicos e incluso se utilizó el dinero de la quiniela para pagar a jugadores", declaró.



"Ahora mismo el fútbol español, con las reformas que se han impulsado, ha cambiado radicalmente. El fútbol español es una referencia mundial, está saneado, y hemos sido puestos de ejemplo", confesó.



Miguel Cardenal quiso "recordar" que durante su mandato se ha "aprobado una ley que da estabilidad a la comercialización de los derechos de televisión y se sigue trabajando en ello".



"El problema de la deuda con Hacienda ha perdido cualquier urgencia, está prácticamente solventado y queda poco para que desaparezca. Esto se ha acompañado de medidas solidarias. Un 1% de la recaudación, que calculamos en 15 millones de euros, el doble del programa ADO a becas, servirá para pagar dar Seguridad Social a deportistas de alto nivel. Pensamos que además sobrará dinero y podremos financiar becas. Es un avance importante que ha permitido ayudar al resto de deportes", señaló.



"Hemos podido cambiar el modelo de gestión para generar ingresos propios y atraer patrocinadores. Tenemos por primera vez dos eventos de especial interés, el Universo y Mujer, y el llamado 2020 para deporte base", comentó Miguel Cardenal, que habló sobre el papel de España en los recientes Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



"En número de medallas y calidad han sido mejores estos Juegos que los anteriores, pese a que la transferencia del dinero del CSD en los presupuestos generales del estado ha sido inferior de la que venía aconteciendo por la crisis", dijo.



Miguel Cardenal también habló sobre el trabajo que se ha realizado desde su entidad en "el tema de la lucha contra el dopaje".



"El Ministerio de Deportes británico aprobaba hace unos días un código de buenas maneras, pero nosotros podemos decir que lo hemos hecho antes. Se ha trabajado de manera intensa en la gobernanza hasta el punto que esto marcará un antes y un después", declaró.



"Ahora se es extraordinariamente riguroso en el control del dinero publico. La inmensa mayoría del deporte español quiere transparencia y cumplir con la legalidad. Las federaciones nos han ayudado y han demostrado el compromiso de los valores socialmente compartidos", declaró.



"Estos años me han costado un desgaste personal importante, se han puesto querellas contra mi, pero desde el primer día hemos garantizado el máximo rigor y el respeto a la legalidad sea quien sea el interlocutor del CSD", manifestó.



"La valoración global de estos cinco años es que han sido maravillosos. Las razones están justificadas, lo he meditado, y quién venga lo hará igual o mejor, pero la mejor valoración de este tiempo es que el deporte español está en unas manos magnificas", concluyó.