Mouriño propone a la ciudad comprar Balaídos para evitar la venta del club

De aceptarse su propuesta, Mouriño seguiría al frente los 10 años que solicita de periodo para el pago, poniendo como garantía las acciones del grupo GES, lo que imposibilitaría la venta de la entidad en ese periodo.

Mouriño dijo desconocer cuál es el grupo que ha pedido una auditoría del club y fue rotundo al decir que no hay acuerdo alguno.

Eso sí, durante su larga comparecencia repitió reiteradamente la posibilidad de vender a capital extranjero y lo defendió.

Mouriño aseguró que ya no tiene la ilusión del comienzo y que sin un proyecto de futuro no seguirá. No dio plazos para que el Concello responda, pero dice que "no seguiré persiguiendo fantasmas"

El presidente confirmó que propuso la compra del Colegio Hogar por parte del Celta para su residencia y para construir el proyecto de la Universidad del Deporte.