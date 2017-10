Mouriño da un ultimátum a Caballero para que le responda si se abrirá la grada Rio

El presidente y máximo accionista del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, emplazó hoy al ayuntamiento de la ciudad a que "en un plazo de 24 horas" le conteste "la posibilidad real o no" de que el partido de Liga contra el Athletic Club, programado para el próximo 5 de noviembre, se pueda jugar en Balaídos "con la Grada de Río abierta a abonados y aficionados".

"Si existe cualquier tipo de dudas, y al objeto de no perjudicar más a los abonados, a la afición, a la ciudad de Vigo, pedimos sea retirada la totalidad de la estructura, para que los aficionados y abonados disfruten sin riesgo del partido y la ciudad no sea ridiculizada con otro partido sin gente en la grada", indicó el presidente celeste en rueda de prensa.

Acompañado del resto de directivos del consejo de administración y directores generales de las distintas áreas, Mouriño solicitó "un cambio total" en la relación entre el Ayuntamiento y el Celta respecto a Balaídos, "en la que usemos un lenguaje sencillo y claro, sin palabras grandilocuentes ni ideas fantasiosas, con fechas concretas basadas en realidades".

Por ello, abogó por iniciar reuniones "serias" y olvidándose de lo sucedido en el pasado para no "enquistar" lo que considera un problema, pues lo prioritario para él es buscar "soluciones conjuntas" para el futuro del Celta y del estadio municipal de Balaídos.

"No entremos de nuevo en el debate de un estadio fuera de Vigo. Esperamos llegar a acuerdos claros y concisos. En su día avisamos de que nos iríamos de Vigo si no nos daban solución. Si la conseguimos no tenemos ningún problema en quedarnos, pero para eso necesitamos una seguridad jurídica que nadie nos las ofrece", insistió.

"Cuando le pedimos que plasmen fechas en un documento, ese documento no aparece", reiteró Mouriño, quien recordó que hasta ahora la única grada finalizada tras el inicio de la reforma integral de Balaídos es la que ha financiado el propio club.

Aseguró que la relación con el ayuntamiento es "buena" pese a las diferencias existentes, aunque al mismo tiempo apuntó que la "única información" que tienen sobre los problemas existentes en la cubierta de la grada de Rio, los cuales motivaron su cierre en el encuentro contra el Atlético, es a través de los medios de comunicación.

"Hubo tiempo para haber solucionado el problema con antelación. Si nos hubieran avisado con tiempo teníamos el beneplácito del Atlético para haber jugado en Madrid, pero el ayuntamiento nos aseguró el jueves que Río se abría", manifestó.

"El error -continuó- fue que no hablamos nunca con la verdad y echamos siempre balones hacia adelante. Hacemos declaraciones de pasillo que no tienen base segunda. Dejemos de hacer propaganda con el estadio del Celta".

Los abonados afectados por el cierre de la grada recibirán la parte proporcional del carnet más una entrada gratuita para cualquiera de los siguientes cuatro partidos en Balaídos y para cualquier grada; a los aficionados que compraron una entrada para Rio Alto o Rio Bajo también se le devolverá el dinero.