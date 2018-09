Muere un futbolista asturiano tras chocar contra un muro mientras jugaba

El juvenil del Navia CF José Roberto Suárez, de 18 años, ha fallecido al no superar las graves heridas sufridas por un choque contra un muro mientras jugaba, y por las que llevaba ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) desde el pasado 15 de septiembre.



Tras su fallecimiento, la Federación de Fútbol del Principado de Asturias ha decretado este viernes dos días de luto en la jornada que se disputa este fin de semana.



"Se decreta como jornada de luto la correspondiente al próximo fin de semana 29 y 30 de septiembre, como testimonio de pesar y condolencia por el fallecimiento de Jose Roberto Suárez, jugador juvenil del Navia CF. Todos los encuentros que se celebren vendrán precedidos de un minuto de silencio", explica la nota de la Federación.



El joven jugador, que llevaba ingresado en el HUCA desde el 15 de septiembre, no pudo superar las lesiones que se produjo durante un partido de Liga en el que por un lance del juego acabó impactando contra el muro que rodea el campo de El Pardo.



El choque contra este cierre perimetral de hormigón, producido en un encuentro ante el Marino de Cudillero, causó lesiones de gravedad al juvenil en la cabeza, por las cuales tuvo que ser hospitalizado y que han acabado por causarle la muerte.



Las condolencias y muestras de dolor por la pérdida del joven no se han hecho esperar, y el propio club naviego lamentó a primera hora en redes sociales "el momento tan duro" que está viviendo la institución y la familia del jugador.



"Horas y momentos muy duros. Te fuiste demasiado pronto, Rober... ¡qué injusta es la vida! ¡cuánto te vamos a echar de menos! Descansa en paz, Muro. Y a toda la familia del fútbol asturiano, ¡gracias!", explica el club en agradecimiento a las condolencias enviadas por todos los clubes de la región.