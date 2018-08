Muniain da la victoria en el añadido al nuevo Athletic de Berizzo

Un gol de Iker Muniain en el minuto 92 dio la victoria al nuevo Athletic Club del argentino Eduardo Berizzo en el estreno liguero en San Mamés ante el Leganés de su compatriota y amigo Mauricio Pellegrino.



Muniain remató en el área pequeña un centro de Ander Capa que fueron dejando pasar Markel Susaeta e Iñaki Williams antes de que el pequeño "10" rojiblanco fusilase, solo y a unos pocos metros de la portería a Iván Cuéllar.



Antes de ese tanto decisivo, el debutante Peru Nolaskoain había abierto el marcador cabeceando hacia en el pico del área pequeña un córner desde la izquierda de Unai López y Jonathan Silva finalizó estrellando la pelota en la red una gran jugada de Nabil El Zhar por la derecha que no remachó Javi Eraso porque se lo impidió precisamente Nolaskoain.

El 2-1 final premió demasiado a un Athletic que no fue el que quiere Berizzo, móvil y asociativo con balón y asfixiante en el campo rival; y castigó inmerecidamente a un Leganés que si fue el conjunto sólido y ordenado que busca Pellegrino..



Tras unos errores iniciales en el pase, el Athletic tomó el mando del partido y buscó la meta rival por medio de Berchiche, que no enganchó un buen remate en dos ocasiones en las que no era fácil empalar y que le fueron altas.



Un cabezazo de Williams, a centro de Susaeta, que se marchó y un tiro de De Marcos bloqueado por Muñoz cerraron el primer cuarto de hora y dieron paso a unos buenos minutos peligrosos del Leganés iniciados en un choque entre Dani García y Yeray.



La desgraciada jugada local dejó abierto un pasillo para que Carrillo se plantase solo ante Simón, pero Yeray lo impidió ganándose una amonestación.



Otros dos disparos de Carrillo dejaron ahondaron en la recuperación visitante.



Superado el ecuador de la primera mitad, el Athletoc volvió a la carga generó cuatro acercamientos peligrosos en los que llegó el 1-0 y pudo hacerlo también el 2-0.

Después de que a De Marcos le volviese a bloquear Muñoz un disparo ya dentro del área y que Aduriz no pudiese dar mucha fuerza a un centro muy bombeado de Williams, el debutante Nolaskoain aprovechó un córner para abrir el marcador desviando hacia atrás en el pico del área pequeña un centro de Unai López desde la esquina.



Apenas dos minutos después, a Williams se le fue desviado un remate tras recibir en carrera uno de los varios grandes pases que dio Muniain en la primera mitad.



Reaccionó de nuevo el `Lega` y empató en una jugada en la que El Zhar se impuso en la carrera a Berchiche y Jonathan Silva batió a Simón en un segundo remate que dio en De Marcos. Nolaskoain había bloqueado un primer intento también con muchas opciones de Eraso.

No fructificaron cuatro llegadas rojiblancas posteriores y el choque se fue equilibrado en el marcador a la segunda mitad.

A poco de arrancar el segundo tiempo llegó una jugada que de haber acabado en gol hubiese sido de VAR, un centro de Jonathan Silva -parecía que tras haber rebasado el balón la línea de meta- que no pudo rematar bien Eraso porque desvió antes Nolaskoain.



Ya con la continuación avanzada, Aduriz tuvo su primera gran ocasión y se lesionó en ella. Aunque previamente había obligado a Cuéllar a una gran intervención tras espléndido centro de Capa.

A una parada parecida, o incluso mejor, le obligó en el otro área Ojeda a Unai Simón. Buen centro desde la izquierda y remate a placer del grancanario.



En la parte final del choque, con mucho parones por medio, Nolaskoain no repitió el gol de la primera mitad un centro de córner que dejó pasar un compañero en el primer palo.



Cuando las tablas parecían definitivas llegó el tanto de Muniain que dio la victoria al Athletic y dejó a San Mamés con mejor sabor de boca con resultado que con el juego.



- Ficha técnica:



2 - Athletic: Unai Simón: De Marcos (Capa, m.65), Yeray, Nolaskoain, Yuri Berchiche; Dani García, Unai López (Raúl García, m.76), Muniain; Susaeta, Williams y Aduriz (Córdoba, m.71).



1 - Leganés: Cuéllar; Juanfran, Ezequiel Muñoz, Siovas, Raúl García; Rubén Pérez, Gumbau; El Zhar (Ojeda, m.65), Jonathan Silva; Eraso (Michael Santos, m.57) y Carrillo (En Nesyri, m.84).



Goles: 1-0, m.28: Nolaskoain. 1-1, m.33: Jonathan Silva. 2-1, m.92: Muniain.



Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro). Debutante en Primera División. Mostró tarjeta amarilla a los locales Yeray (m.17), Berchiche (m.53) y Raúl García (m.78), y los visitantes Raúl García (m.41), Carrillo (m.55), Gumbau (m.77), Silva (m.80) y Michael Santos (m.88).



Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga 2018-2019, disputado en San Mamés ante 38.327 espectadores, según datos oficiales.