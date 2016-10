Nadal ya está en cuartos en Pekín

El español Rafael Nadal, segundo cabeza de serie y número cuatro de la ATP, ya está en cuartos de final del Abierto de China de Pekín, una fase a la que no han llegado la primera y cuarta favoritas del cuadro femenino, la alemana Angelique Kerber y la rumana Simona Halep.



En una jornada reducida por la lluvia, que forzó a retrasar y cancelar varios partidos, el español, dueño absoluto en el primer set, tuvo que sufrir en el segundo para superar al francés Adrian Mannarino, número 64 del mundo, por 6-1 y 7-6 (6).



"He hecho un primer set prácticamente perfecto, he cometido muy pocos errores, he jugado muy agresivo, he cambiado las direcciones, he subido a la red... He hecho todo muy bien. Y en el segundo he bajado un poco el ritmo y la realidad es que él ha jugado muy bien", explicó Nadal.



De entrada, el español fue un vendaval y, como ya hizo este martes en primera ronda contra el italiano Paolo Lorenzi, se apoyó en su saque (80 % de efectividad y cinco saques directos en la primera manga) para decantar el set rápidamente a su favor (6-1).



El segundo fue otra historia, porque el francés estuvo mucho más entonado, decidido a ser más resolutivo cuando servía y a detener la sangría cuando Nadal atacaba, y el partido se igualó.



Mannarino y Nadal llegaron hasta el desempate en la segunda manga, donde los peloteos acabaron dando la victoria, y con ella el pase a cuartos, al español.



En su próximo partido, Nadal se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov, número 20 del mundo, que eliminó este jueves al sexto cabeza de serie, el francés Lucas Pouille, por 6-7 (3), 7-6 (0) y 6-4 en uno de los partidos más disputados en lo que va de torneo.



"Mañana es otro día y otro partido contra un rival muy completo, un rival que a priori tiene un nivel muy alto", advirtió el español, que añadió: "Tengo que estar a un nivel muy alto también si quiero tener opciones de seguir adelante. Lo voy a intentar".



La lluvia se cruzó en los otros dos partidos del cuadro masculino previstos para el jueves.



El que enfrentaba al francés Richard Gasquet, octavo cabeza de serie, con el español Pablo Carreño se quedó a medias por la lluvia cuando Gasquet había ganado el primer set y Carreño le aventajaba en el segundo por 4-2, mientras que el del canadiense Milos Raonic, tercer favorito, contra el tunecino Malek Jaziri ni llegó a empezar



En el cuadro femenino, las eliminaciones de Kerber y Halep dejan como principal favorita a la polaca Agnieszka Radwanska, tercera cabeza de serie, que derrotó a la danesa Caroline Wozniacki, ex número uno mundial y actualmente en el puesto 22 de la WTA, por 6-3 y 6-1.



La polaca se llevó el duelo de tercera ronda entre excampeonas del torneo pequinés -Wozniacki se lo adjudicó en 2010 y Radwanska un año después- tras completar un partido muy sólido.



La ucraniana Elina Svitolina, decimosexta cabeza de serie, acabó este jueves con las opciones de Kerber, la número uno del mundo, al imponerse por 6-3 y 7-5 tras una hora y media.



"Siempre es duro perder partidos, pero tengo experiencia en ello y sé por qué ha pasado, así que usaré esto para el próximo torneo, para ver en qué puedo mejorar", señaló la alemana en rueda de prensa.



Svitolina, de 22 años y ganadora este año del torneo de Kuala Lumpur (Malasia), se enfrentará en cuartos a la australiana Daria Gavrilova, 49 del ránking mundial, que ganó a la francesa Caroline Garcia, número 25 de la WTA, por 6-4 y 6-3.



Tan sorprendente o más que la derrota de Kerber fue la de la rumana Halep, sobre todo por la forma en que perdió contra la china Zhang Suai, número 36 de la WTA, que la barrió por 6-0 y 6-3.



En una tarde-noche fría, húmeda y lluviosa (16 ºC y un 94 % de humedad), Halep, de 25 años y quinta en el ránking mundial, se quedó helada y abrumada por Zhang, que contó con el calor del público.



La china se jugará el pase a semifinales contra la británica Johanna Konta, undécima cabeza de serie, que este jueves eliminó a la checa Karolina Pliskova, quinta favorita, por 6-1, 3-6 y 7-6 (2).