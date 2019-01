Nadal dará una charla en Vigo el 7 de febrero

Presentado por el periodista Juan Carlos Álvarez, el acto tendrá una hora de duración durante su desarrollo "conoceremos un poco más al mejor tenista español de todos los tiempos", destacan los responsables del Banco Sabadell en la invitación al evento, cursada por el presidente de la entidad, Josep Oliu, y el director general de Sabadell España, Carlos Ventura. A la jornada solo se podrá acceder bajo invitación.

Rafael Nadal reafirmó el pasado lunes su segundo puesto en el ránking de la ATP con 8.320 puntos, sólo por detrás del serbio Novak Djokovic, su verdugo en la final del Abierto de Australia y que suma 10.955 puntos.

El tenista mallorquín reconoció tras el encuentro en Melbourne que "he jugado contra un rival que ha sido mejor. A parte de que hoy no he jugado al mismo nivel que en los anteriores partidos, he necesitado un extra de velocidad de bolas para hacerle ver que sus buenos golpes tenían una respuesta".

El próximo día 7 de febrero, contará algunas de sus experiencias a los invitados al evento organizado en Vigo por el Banco Sabadell.

Boda en Mallorca en otoño

Rafael Nadal, número dos del mundo, se casará en Mallorca el próximo otoño con su novia desde hace catorce años, Francisca Perelló, según publicó ayer la revista "¡Hola!".

El mejor tenista español de la historia contraerá matrimonio en su tierra y la de su prometida después del verano, adelantó en su web la revista del corazón, que cita fuentes próximas a la pareja. Los novios se habrían comprometido el pasado mes de mayo durante una estancia en Roma.